Dù thân thiết đến đâu, 4 nhóm người này cần tránh bế trẻ sơ sinh

Nhiều người tin rằng "ai bế em bé đầu tiên sẽ quyết định vía nuôi trẻ". Tuy nhiên, một cái ôm sạch sẽ, nhẹ nhàng và an toàn mới chính là "cái ôm đầu tiên" đúng nghĩa mà trẻ cần.

Khoảnh khắc em bé chào đời luôn là niềm hạnh phúc lớn của cả gia đình. Trong nhiều quan niệm dân gian, "người bế đầu tiên" được cho là ảnh hưởng đến vận may và sự dễ nuôi của trẻ sau này. Tuy nhiên, theo các nhân viên y tế sản khoa, điều thực sự quan trọng không phải là "phúc khí", mà là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ sơ sinh - đối tượng có hệ miễn dịch và thể trạng rất non yếu.

Đối với trẻ sơ sinh, một cái ôm sạch sẽ, nhẹ nhàng và an toàn mới chính là "cái ôm đầu tiên" đúng nghĩa. Ảnh: Zhongshan Daily.

4 kiểu người không nên bế trẻ sơ sinh

Theo Tencent News, trẻ mới sinh còn rất yếu, cần thời gian thích nghi với môi trường bên ngoài. Vì vậy, dù thân thiết đến đâu, 4 nhóm người sau đây cũng không nên bế trẻ:

Người thường xuyên hút thuốc, uống rượu

Nhiều người cho rằng chỉ cần không hút thuốc, uống rượu trước mặt trẻ là an toàn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các chất độc hại từ khói thuốc và cồn vẫn bám lại trên tóc, da và quần áo. Đặc biệt, những người nghiện rượu, thuốc lá thường mang theo mùi khói thuốc và cồn, có thể ảnh hưởng đến đường hô hấp còn non yếu của trẻ. Trẻ hít phải các chất này dễ bị kích thích, không tốt cho sức khỏe.

Người không có kinh nghiệm bế trẻ

Việc bế trẻ sơ sinh không đơn giản như bế một đứa trẻ lớn. Cơ thể trẻ sơ sinh rất mềm, đặc biệt là xương và cột sống. Phần cổ của trẻ chưa thể tự giữ đầu, nếu không được đỡ đúng cách có thể bị lắc, nghiêng hoặc gập, gây áp lực lên cột sống cổ.

Ngoài ra, những thao tác như bế dựng sớm, bế rung lắc hoặc thay đổi tư thế đột ngột cũng có thể khiến trẻ khó chịu, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ chấn thương. Vì vậy, chỉ những người đã được hướng dẫn hoặc có kinh nghiệm mới nên bế trẻ trong giai đoạn đầu.

Người không giữ vệ sinh

Trẻ sơ sinh gần như chưa có "lá chắn" miễn dịch hoàn chỉnh. Người lớn có thể mang vi khuẩn, virus trên tay, quần áo hoặc vật dụng cá nhân mà không hề có triệu chứng. Nếu không rửa tay hoặc vừa tiếp xúc với môi trường đông người, việc bế trẻ sẽ vô tình đưa mầm bệnh tiếp xúc trực tiếp với bé. Điều này đặc biệt nguy hiểm vì trẻ rất dễ bị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa hoặc các bệnh ngoài da.

Người vừa ốm dậy

Nhiều người nghĩ rằng khi hết sốt, hết ho là đã hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, cơ thể vẫn còn mang virus hoặc vi khuẩn trong thời gian hồi phục. Khi tiếp xúc gần, đặc biệt là ôm ấp hoặc nói chuyện sát mặt trẻ, nguy cơ lây nhiễm vẫn tồn tại. Với trẻ sơ sinh, chỉ một đợt nhiễm bệnh nhẹ cũng có thể trở nên nghiêm trọng hơn so với người lớn.

Bế đúng cách giúp bảo vệ cơ thể chưa phát triển toàn diện của trẻ sơ sinh. Ảnh: Tencent News.

Những lưu ý quan trọng khi bế trẻ sơ sinh

Trẻ sơ sinh rất yếu, các cơ quan trong cơ thể chưa phát triển hoàn thiện, đặc biệt là hệ xương, cột sống và hệ miễn dịch. Chỉ một thao tác bế sai cách hoặc thiếu cẩn thận cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Vì vậy, khi bế trẻ, người lớn cần đặc biệt chú ý đến tư thế, vệ sinh và thời gian tiếp xúc để đảm bảo an toàn tối đa:

Luôn đỡ đầu và cổ của trẻ vì đây là khu vực chưa đủ cứng cáp để tự nâng đỡ

Nên bế nghiêng khoảng 30-45°, không bế dựng quá sớm (đặc biệt trước 1 tháng tuổi) vì có thể gây áp lực lên cột sống non yếu của trẻ

Không rung lắc mạnh, kể cả khi dỗ khóc hoặc ngủ, vì hành động này có thể gây tổn thương mô não

Trước khi bé trẻ, người lớn cần rửa tay sạch sẽ, tránh dùng nước hoa, mỹ phẩm nặng mùi để tránh kích ứng

Không ấn vào bụng trẻ, đặc biệt sau khi ăn vì dễ khiến trẻ bị trớ sữa hoặc khó chịu

Không bế quá lâu, vì trẻ cần ngủ nhiều (20-22 giờ/ngày). Khi trẻ thức, hãy bế trẻ 3-5 phút mỗi lần để không ảnh hưởng khả năng vận động tự nhiên và sự phát triển xương của trẻ.