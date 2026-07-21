Dư nợ margin vượt 40.000 tỷ, SSI lãi hơn 3.100 tỷ đồng sau nửa năm

Cho vay ký quỹ cùng hoạt động đầu tư tiếp tục khởi sắc góp phần đưa lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của SSI lên 3.122 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ.

SSI lãi trước thuế hơn 3.100 tỷ đồng sau nửa đầu năm. Ảnh: Phương Lâm.

CTCP Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu riêng lẻ đạt 3.312 tỷ đồng , tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.511 tỷ đồng , tăng 32%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của SSI đạt 6.652 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 3.122 tỷ đồng , tăng lần lượt 27% và 39% so với cùng kỳ. Kết quả này giúp công ty hoàn thành 42% kế hoạch doanh thu và 53% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Theo SSI, kết quả kinh doanh tích cực được ghi nhận trong bối cảnh thị trường vốn Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, gắn với lộ trình nâng hạng thị trường theo phân loại của FTSE dự kiến từ tháng 9 tới, cùng quá trình hoàn thiện Luật Chứng khoán và các quy định liên quan.

Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ nâng cao tính minh bạch, hiệu quả hoạt động và sức hấp dẫn của thị trường, qua đó mở rộng khả năng huy động vốn cho nền kinh tế.

Đón đầu các chuyển động của thị trường, SSI cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư vào năng lực vốn, quản trị rủi ro và các giải pháp phục vụ nhà đầu tư.

LÃI TRƯỚC THUẾ THEO QUÝ CỦA SSI TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY KQKD của SSI. Dữ liệu: BCTC. Nhãn Quý I/2024 II III IV Quý I/2025 II III IV Quý I/2026 II

tỷ đồng 943 1059 987 555 1047 1198 1835 1003 1593 1511

Tại ngày 30/6, tổng tài sản công ty mẹ đạt 95.237 tỷ đồng , tăng 2,4% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 39.592 tỷ đồng , tăng 27,5%, qua đó tiếp tục củng cố nền tảng vốn và tạo dư địa mở rộng hoạt động kinh doanh.

Trong cơ cấu doanh thu quý II, hoạt động cho vay ký quỹ (margin) tiếp tục là điểm sáng khi đạt 1.092 tỷ đồng doanh thu, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối quý II, dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt 40.473 tỷ đồng , tăng 4% so với đầu năm.

Theo SSI, quy mô dư nợ tăng trưởng trên nền tảng vốn được củng cố, góp phần đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng lớn của nhà đầu tư. Mảng cho vay ký quỹ đóng góp khoảng 33% tổng doanh thu trong quý.

Trong khi đó, hoạt động đầu tư vẫn là mảng đóng góp lớn nhất vào doanh thu của SSI trong quý II. Doanh thu từ hoạt động đầu tư đạt 1.462 tỷ đồng , tăng 3% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 44% tổng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế của mảng này đạt 564 tỷ đồng , tăng gần 40%.

Danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của SSI tiếp tục tập trung vào các tài sản có thu nhập cố định. Trong đó, chứng chỉ tiền gửi chiếm 62% danh mục, trái phiếu chiếm 34%; phần còn lại là cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu phục vụ phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền và cổ phiếu chưa niêm yết. Theo SSI, cơ cấu này nhằm cân bằng giữa hiệu quả đầu tư, thanh khoản và kiểm soát rủi ro.

Ở mảng dịch vụ chứng khoán, doanh thu môi giới và tư vấn đạt 490 tỷ đồng trong quý II, đóng góp 15% vào tổng doanh thu. Thị phần môi giới cổ phiếu của SSI đạt 11,17%, tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường theo số liệu từ HoSE.