Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng: 'Người tôi thần tượng là Messi'

Là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính nhưng Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng tiết lộ người ông thần tượng không phải một tỷ phú hay nhà đầu tư lừng danh, mà là Lionel Messi.

"Tôi không thần tượng Warren Buffett hay những nhân vật tài chính nổi tiếng. Người tôi thần tượng là Messi", ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT SSI chia sẻ tại sự kiện Future Economy Summit (FES) chiều 21/6.

Theo ông Hưng, điều đáng ngưỡng mộ ở siêu sao bóng đá người Argentina không nằm ở những bài diễn thuyết truyền cảm hứng mà ở khả năng tạo ra giá trị bằng chính công việc của mình. Chỉ cần bước ra sân thi đấu, Messi có thể mang lại cảm hứng, niềm vui và sự kết nối cho hàng triệu người trên khắp thế giới.

"Tôi nghĩ bất kỳ ai tạo ra giá trị tích cực cho xã hội đều xứng đáng được tôn trọng", ông nói.

Triết lý đó cũng phần nào phản ánh hành trình của chính ông Hưng. Ông cho biết bản thân sinh ra trong một gia đình nhà giáo nghèo, ông từng làm việc trong khu vực Nhà nước trước khi chuyển sang kinh doanh.

Theo ông Hưng, khi mới bước vào đời, ai cũng phải đối mặt với áp lực mưu sinh. Vì vậy, trước khi nói đến đam mê hay sở thích, mỗi người cần tìm được công việc mình có thể làm tốt để tạo ra giá trị và thu nhập. Cũng vì vậy, những ngày đầu khởi nghiệp, mục tiêu của ông rất đơn giản, chỉ cần kiếm đủ tiền để nuôi bản thân và những người cùng làm việc.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là phải xác định rõ mục tiêu của bản thân. Khi biết mình muốn gì, con người sẽ có động lực để theo đuổi và cảm nhận được niềm vui khi đạt được những cột mốc đã đặt ra.

Đồng thời, ông nhấn mạnh phải có khát vọng nếu muốn tạo dựng thành quả lâu dài. Những ngày đầu thành lập SSI, công ty liên tục gặp khó khăn, thua lỗ kéo dài. Có thời điểm nhân viên khuyên ông đóng cửa doanh nghiệp, nhưng ông vẫn quyết định tiếp tục theo đuổi con đường đã chọn, thậm chí dùng tiền cá nhân để duy trì hoạt động trong nhiều năm.

"Khát vọng phải đi cùng sự dấn thân và chấp nhận hy sinh. Nếu thiếu điều đó, rất khó để vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp", ông nói thêm.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT SSI tại sự kiện FES. Ảnh: BTC.

Khi hỏi về công thức thành công, vị doanh nhân nhấn mạnh không ai có thể chỉ cho người khác con đường thành công. Những người đi trước chỉ có thể chia sẻ các bài học giúp tránh thất bại, còn thành công là hành trình riêng của mỗi cá nhân. Ngay cả khi làm đúng những gì người khác đã làm, kết quả chưa chắc giống nhau bởi xuất phát điểm, năng lực, cơ hội và bối cảnh của mỗi người đều khác biệt.

Từ kinh nghiệm của mình, ông cho rằng người trẻ nếu muốn đạt được mục tiêu gì đó trước hết cần học cách lập kế hoạch.

"Nếu một ý tưởng còn chưa thể trình bày rõ ràng trên giấy, rất khó để biến nó thành hiện thực. Việc dành thời gian suy nghĩ, viết ra mục tiêu, nguồn lực, lợi thế cạnh tranh và các bước triển khai sẽ giúp mỗi người có một chiếc la bàn để định hướng hành trình của mình", ông nói thêm.

Tương tự, ở góc độ đầu tư, ông Hưng nhấn mạnh câu hỏi đầu tiên không phải là nên mua cổ phiếu nào, mà là đầu tư để làm gì. "Nếu mục tiêu chỉ là kiếm lời trong ngắn hạn, nhà đầu tư phải chấp nhận rủi ro thua lỗ tương ứng. Ngược lại, nếu muốn đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp trong dài hạn, điều cần quan tâm là chất lượng quản trị và mức độ minh bạch của doanh nghiệp đó", ông nói.

Theo đó, dù là khởi nghiệp, làm nghề hay đầu tư, ông cho rằng mỗi người đều cần trả lời ba câu hỏi căn bản: làm để làm gì, làm như thế nào và bắt đầu từ đâu. Và sau tất cả, điều quan trọng nhất vẫn là tin vào chính mình.