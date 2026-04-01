Dữ liệu camera người dân cung cấp cho công an xã được quản lý thế nào?

Lực lượng công an sẽ quản lý dữ liệu camera theo mô hình phân cấp từ xã lên tỉnh. Việc lưu trữ bảo đảm bảo mật nghiêm ngặt và phục vụ tốt Đề án 06.

Xử lý vi phạm bằng hình ảnh từ camera. Ảnh: TTXVN.

Theo Quyết định số 502/QĐ-TTg được ban hành ngày 28/3, dữ liệu camera của cá nhân, tổ chức sẽ được kết nối và chia sẻ để góp phần đảm bảo an ninh, xử lý vi phạm và điều hành giao thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời liên thông với các trung tâm điều hành đô thị thông minh.

Cụ thể, đối với dữ liệu đảm bảo an ninh, trận tự, ngoài luồng dữ liệu video từ thiết bị của lực lượng công an lắp đặt thì dữ liệu xã hội hóa bao gồm camera của cá nhân, tổ chức được chia sẻ dựa trên tinh thần thỏa thuận tự nguyện.

Cả hai luồng dữ liệu được tập hợp lại điểm tập trung kết nối, hoặc trực tiếp về trung tâm camera giám sát của công an cấp xã.

Từ đây, dữ liệu truyền lên Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh và Trung tâm điều phối của Bộ Công an để đảm bảo tính thống nhất toàn quốc. Dữ liệu camera trực tiếp được lưu trữ phân tán tại trung tâm các cấp với thời gian tùy nhu cầu và tự động ghi đè khi dung lượng đầy.

Riêng hình ảnh từ hệ thống camera của tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tự nguyện chia sẻ sẽ được truyền qua các điểm tập trung đến Công an cấp xã theo cơ chế thỏa thuận. Dữ liệu này được phép lưu trữ tại Trung tâm camera giám sát Công an cấp xã hoặc trên các dịch vụ điện toán đám mây do cơ quan thẩm quyền cấp phép.

Quy trình xử lý dữ liệu từ hệ thống camera giám sát quốc gia. Đồ họa: Tuấn Anh.

Ngoài ra, dữ liệu phục vụ đô thị thông minh, từ camera của sở, ban ngành được quản lý tại Trung tâm giám sát lĩnh vực chuyên ngành. Các trung tâm này lưu trữ với thời hạn phù hợp theo yêu cầu ứng dụng, tiến hành sao lưu dự phòng và truyền dẫn định kỳ hoặc theo thời gian thực về Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC).

Dữ liệu đã qua phân tích được lưu trữ lâu dài tại Công an cấp tỉnh và Bộ Công an phục vụ nghiệp vụ. Tại cấp xã, dữ liệu phân tích chỉ lưu trữ có thời hạn, sau đó sẽ rà soát, trích chọn và truyền về tuyến trên lưu trữ lâu dài.

Về phía người dân, quyết định nhấn mạnh việc cung cấp dữ liệu camera dựa trên tinh thần thỏa thuận tự nguyện. Tuy nhiên, cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu cung cấp không cần sự đồng ý của chủ thể trong một số tình huống quy định tại Điều 18 của Luật Dữ liệu và các văn bản liên quan.

Hệ thống camera giám sát các cấp không kết nối trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Mọi truy vấn để xác thực điện tử phải thực hiện qua Trung tâm xác thực của Bộ Công an bằng giao diện lập trình ứng dụng (API) bảo mật (https, VPN, ký số), có mã định danh và ghi nhật ký từng lần truy cập.

Cuối cùng, quyết định chỉ rõ toàn bộ dữ liệu phải được quản lý tập trung, thống nhất và thiết lập cơ chế xác thực, phân quyền nghiêm ngặt. Việc xử lý dữ liệu tuân thủ tuyệt đối Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, nghiêm cấm chia sẻ cho cá nhân, tổ chức không có thẩm quyền.

Về kỹ thuật, hệ thống ưu tiên camera sử dụng bộ vi xử lý chuyên dụng (GPU/NPU) để phân tích hình ảnh trực tiếp tại hiện trường, chỉ truyền kết quả phân tích (Metadata) đã chuẩn hóa hoặc dữ liệu sự kiện (Event) về trung tâm. Luồng video trực tiếp chỉ được truyền tải khi có sự kiện hoặc được yêu cầu nhằm giảm tải cho đường truyền, tiết kiệm dung lượng lưu trữ.

Khâu lưu trữ dự phòng yêu cầu thiết bị phải có phân vùng lưu trữ cục bộ để chứa tạm thời video và metadata. Tính năng này giúp hệ thống hoạt động độc lập khi gián đoạn mạng truyền dẫn và tự động đồng bộ dữ liệu về trung tâm ngay khi kết nối khôi phục. Dữ liệu hình ảnh và sự kiện phải được chuẩn hóa tuân thủ Quyết định số 2439/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 18 của Luật Dữ liệu 2024: Cung cấp dữ liệu cho cơ quan nhà nước. 1. Khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cung cấp dữ liệu thuộc quyền sở hữu cho cơ quan nhà nước. 2. Tổ chức, cá nhân phải cung cấp dữ liệu cho cơ quan nhà nước khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà không cần chủ thể dữ liệu đồng ý trong các trường hợp sau đây: a) Ứng phó với tình trạng khẩn cấp; b) Khi có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; c) Thảm họa; d) Phòng, chống bạo loạn, khủng bố. 3. Cơ quan nhà nước nhận được dữ liệu có trách nhiệm sau đây: a) Sử dụng dữ liệu đúng mục đích; b) Bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu, bảo vệ dữ liệu, lợi ích hợp pháp khác của chủ thể dữ liệu, tổ chức, cá nhân cung cấp dữ liệu theo quy định của pháp luật; c) Hủy dữ liệu ngay khi dữ liệu đó không còn cần thiết cho mục đích đã yêu cầu và thông báo cho chủ thể dữ liệu, tổ chức, cá nhân đã cung cấp dữ liệu; d) Thông báo việc lưu trữ, sử dụng dữ liệu khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân cung cấp dữ liệu, trừ trường hợp bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác. 4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.