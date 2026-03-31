Khi nào người dân phải chia sẻ dữ liệu camera cho công an xã?

Một trong những điểm đáng chú ý của Quyết định số 502/QĐ-TTg vừa được phê duyệt là quy định về chia sẻ dữ liệu từ camera an ninh của cá nhân cho công an cấp xã.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 502/QĐ-TTg, phê duyệt phương án kết nối dữ liệu an ninh tập trung vào hệ thống camera giám sát trên toàn quốc. Theo đó, hệ thống camera sẽ được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia và được chia sẻ với các trung tâm đô thị thông minh nhằm tăng cường năng lực giám sát và quản lý nhà nước.

Trong quyết định, Chính phủ cũng có kế hoạch mở rộng kết nối camera từ hộ gia đình và tổ chức, doanh nghiệp.

Với dữ liệu từ các hệ thống camera của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư, việc chia sẻ được thực hiện dựa trên cơ chế thỏa thuận, thông qua các điểm tập trung kết nối đến Trung tâm camera giám sát Công an cấp xã, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật về an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Dữ liệu này được chia sẻ tại Trung tâm camera giám sát Công an cấp xã, hoặc sử dụng dịch vụ điện toán đám mây do cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Theo quyết định, việc chia sẻ dữ liệu camera của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được thực hiện theo Điều 18 của Luật dữ liệu và các văn bản pháp luật có liên quan. Cụ thể, Khoản 2, Điều 18 Luật dữ liệu 2024 quy định tổ chức, cá nhân phải cung cấp dữ liệu cho cơ quan nhà nước khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà không cần chủ thể dữ liệu đồng ý trong các trường hợp:

Ứng phó với tình trạng khẩn cấp

Khi có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp

Thảm họa

Phòng, chống bạo loạn, khủng bố.

Lộ trình thực hiện việc này nằm ở giai đoạn 3 (Mở rộng xã hội hóa), bắt đầu từ ngày 1/1/2028.

Mô hình kiến trúc hệ thống camera tích hợp, vẽ lại từ thông tin theo Quyết định số 502/QĐ-TTg.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống camera áp dụng công nghệ tiên tiến. Phương án lựa chọn mô hình mạng phân tán có tên Distributed Network Architecture nên không bị lệ thuộc vào một máy chủ trung tâm.

Dữ liệu được xử lý trực tiếp tại từng khu vực riêng biệt, và lưu trữ phân tán theo địa bàn, giúp giảm tải cho hệ thống mạng quốc gia và hạn chế rủi ro tê liệt toàn bộ. Mô hình phân tán nhưng khả năng quản lý tập trung vẫn được duy trì, cho phép cơ quan quản lý nắm bắt được bức tranh toàn cảnh.

Dữ liệu camera là tài sản thông tin nhạy cảm, dẫn đến việc quản trị dữ liệu phải tuân thủ chuẩn mực cao nhất. Nhà nước yêu cầu cá nhân, tổ chức không tùy tiện cung cấp dữ liệu ra ngoài, cũng như chỉ được tiếp cận khi có thẩm quyền.

Lộ trình thực hiện diễn ra theo 3 giai đoạn, bắt đầu từ ngày 1/4, thí điểm tại Hà Nội, Gia Lai và An Giang (đặc khu Phú Quốc). Giai đoạn 2 dự kiến bắt đầu từ tháng 10 đến hết năm 2027 sẽ chính thức tích hợp và kết nối hệ thống camera an ninh, giao thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại 34 tỉnh, thành phố. Giai đoạn mở rộng xã hội hóa bắt đầu từ ngày 1/1/2028.