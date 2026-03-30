Trăm triệu người dùng khốn khổ vì DeepSeek

DeepSeek vừa gặp tình trạng gián đoạn kéo dài từ tối 29/3 đến sáng 30/3, ảnh hưởng hàng trăm triệu người dùng. Đây là sự cố lớn nhất của công cụ này kể từ khi ra mắt.

DeepSeek gặp sự cố lần thứ 5 kể từ khi ra mắt vào đầu năm 2025. Ảnh: Bloomberg.

Theo trang trạng thái của công ty, sự cố đầu tiên được ghi nhận lúc 21h35 tối 29/3 (giờ Trung Quốc). DeepSeek tạm thời đánh dấu đã giải quyết sự cố sau khoảng 2 tiếng, song vấn đề về hiệu suất tiếp tục xuất hiện vào sáng ngày 30/3 mới được khắc phục hoàn toàn. Toàn bộ thời gian gián đoạn kéo dài hơn 12 tiếng.

Đây là lần thứ 5 DeepSeek gặp sự cố lớn kể từ đầu năm 2025 và là lần nghiêm trọng nhất. Nguyên nhân vẫn chưa được xác định.

Mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập phản ứng của người dùng. "Chỉ khi DeepSeek sập, tôi mới nhận ra mình hoàn toàn vô dụng khi không có sự hỗ trợ từ công cụ AI", tài khoản yezi888 viết trên Xiaohongshu. Phản ứng này phản ánh mức độ phụ thuộc sâu của người dùng vào nền tảng, vốn có hơn 355 triệu người dùng tính đến tháng 2.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh ngành AI Trung Quốc đang cạnh tranh gay gắt. Alibaba, ByteDance và Tencent đã liên tục ra mắt mô hình AI mới trong năm 2026. Trong thời gian DeepSeek gặp sự cố, người dùng Trung Quốc đổ xô sang các nền tảng cạnh tranh, tạo ra cơ hội hiếm có cho đối thủ giành thị phần.

Giới quan sát suy đoán sự cố có thể liên quan đến việc DeepSeek đang trong giai đoạn chuẩn bị một bản cập nhật mô hình lớn. Kể từ tháng 1/2025 và gây chấn động toàn cầu khi thổi bay gần 600 tỷ USD vốn hóa của Nvidia trong một ngày, công ty có trụ sở tại Hàng Châu này vẫn chưa công bố thế hệ mô hình tiếp theo. Kỳ vọng về một phiên bản R2 đang rất cao trong cộng đồng AI, dù công ty giữ im lặng hoàn toàn về lịch trình.

Sự cố lần này đặt ra câu hỏi về khả năng mở rộng hạ tầng của DeepSeek khi quy mô người dùng ngày càng lớn. Lệnh hạn chế xuất khẩu chip AI của Mỹ nhắm vào Trung Quốc đang khiến startup này khó nâng cấp cơ sở hạ tầng để theo kịp nhu cầu.

DeepSeek từng nổi tiếng với chi phí đào tạo mô hình thấp hơn nhiều so với các đối thủ Mỹ, song việc vận hành dịch vụ ổn định ở quy mô hàng trăm triệu người dùng là bài toán khác hoàn toàn.