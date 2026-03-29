Thị trường smartphone cao cấp dịch chuyển khỏi cuộc đua cấu hình

Khi phần cứng dần tiệm cận giới hạn, một bộ phận người dùng cao cấp tại Việt Nam bắt đầu tìm kiếm những giá trị khác ở smartphone, từ bảo mật, cá nhân hoá đến trải nghiệm sử dụng.

Thị trường smartphone toàn cầu đang bước vào giai đoạn bão hòa về cấu hình, khi những nâng cấp về chip hay camera không còn tạo ra khác biệt rõ rệt trong trải nghiệm hàng ngày. Tại Việt Nam, xu hướng này thể hiện qua việc người dùng kéo dài vòng đời thiết bị, đồng thời cân nhắc nhiều hơn trước khi nâng cấp.

Tuy nhiên, ở phân khúc cao cấp, hành vi tiêu dùng lại đang đi theo một hướng khác. Thay vì đặt câu hỏi “máy mạnh đến đâu”, nhóm khách hàng này bắt đầu quan tâm đến “thiết bị phục vụ mình như thế nào”.

Smartphone cao cấp dần được nhìn nhận như một phần thể hiện phong cách sống, thay vì chỉ là thiết bị công nghệ.

Yếu tố đầu tiên là bảo mật. Khi điện thoại trở thành trung tâm của các giao dịch tài chính, dữ liệu kinh doanh và liên lạc cá nhân, nhu cầu bảo vệ thông tin ngày càng rõ rệt. Một số dòng máy cao cấp hiện nay được phát triển theo hướng tích hợp nhiều lớp bảo mật, tách biệt dữ liệu và tăng quyền kiểm soát cho người dùng.

Song song đó là nhu cầu cá nhân hóa. Không còn dừng ở màu sắc hay dung lượng, người dùng cao cấp tìm đến những thiết bị có thể tùy biến sâu về chất liệu, hoàn thiện thủ công hoặc mang dấu ấn riêng biệt. Điều này đặc biệt phổ biến trong nhóm doanh nhân và người trẻ thành đạt, những người xem smartphone như một phần của hình ảnh cá nhân.

Các dòng sản phẩm tập trung vào bảo mật, cá nhân hoá và thiết kế khác biệt đang dần chiếm ưu thế.

Đại diện Vertu Việt Nam cho biết: “Khách hàng của chúng tôi ít khi hỏi về cấu hình. Họ quan tâm thiết bị này có bảo vệ được dữ liệu hay không, có thể cá nhân hoá đến mức nào và có phù hợp với cách họ sử dụng trong công việc lẫn cuộc sống hay không”.

Từ thực tế thị trường, lựa chọn smartphone cao cấp đang dần phân hoá rõ theo nhu cầu sử dụng. Với nhóm người dùng đặt ưu tiên hàng đầu cho bảo mật và công nghệ, các dòng máy mới như Agent Q được quan tâm nhờ khả năng tích hợp hệ thống bảo mật đa lớp, đồng thời hỗ trợ xử lý công việc như một trợ lý cá nhân.

Vertu Agent Q đại diện cho xu hướng smartphone tập trung vào bảo mật và khả năng hỗ trợ công việc của nhóm người dùng cao cấp.

Trong khi đó, nhóm khách hàng trẻ hoặc hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo lại có xu hướng lựa chọn các thiết bị mang tính thời trang nhưng vẫn đảm bảo yếu tố riêng tư, tiêu biểu các dòng điện thoại gập như Quantum Flip, với thiết kế và bảo mật được đặt song song.

Riêng với nhóm người dùng trẻ thành đạt, founder hoặc những cá nhân xây dựng hình ảnh cá nhân rõ ràng trong công việc lại có xu hướng lựa chọn những thiết bị mang tính thời trang nhưng vẫn đảm bảo yếu tố riêng tư. Những dòng điện thoại gập như Quantum Flip hay Iron Flip, với thiết kế khác biệt và bảo mật đi kèm, không chỉ là thiết bị sử dụng mà còn trở thành một phần của cách họ xuất hiện trong các mối quan hệ.

Sự dịch chuyển này cho thấy smartphone cao cấp không còn là cuộc đua về thông số kỹ thuật, mà đã trở thành một sản phẩm mang tính cá nhân hoá cao, kết hợp giữa công nghệ, chế tác và trải nghiệm. Với một bộ phận người dùng, giá trị thực của thiết bị không nằm ở những gì hiển thị trên bảng cấu hình, mà ở cách sản phẩm đồng hành, bảo vệ và thể hiện chính họ trong từng tình huống sử dụng.

Không gian trải nghiệm Vertu tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, Vertu Việt Nam là đại diện phân phối và bán lẻ chính thức duy nhất của Vertu England. Các sản phẩm của hãng, bao gồm Signature V 4G, Agent Q, Quantum Flip, Metavertu 2 Max, Iron Flip… cùng nhiều dòng phụ kiện cao cấp như đồng hồ, tai nghe, túi xách, nhẫn thông minh, đều được nhập khẩu chính ngạch, có chứng từ rõ ràng và được kiểm định chất lượng bởi Cục Viễn thông.