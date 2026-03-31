‘Công ty 1 người’ dần thành hiện thực nhờ AI

AI đa tác nhân đang dần thay đổi cách vận hành công việc, giúp cá nhân tự động hóa phần lớn quy trình, thậm chí thay thế cả một nhóm nhỏ trong doanh nghiệp.

Làn sóng các công ty vận hành phần lớn bởi AI đang ngày càng phát triển. Ảnh: Wildpixel.

Từ cuối năm 2025, tại sự kiện Zalo AI Summit, PGS.TS Quản Thành Thơ từ Đại học Bách Khoa TP.HCM nhận định xu hướng công nghệ đang dần chuyển sang mô hình AI đa phương thức hay Multi-Agent System (MAS). Ông cho biết từ khóa trên cũng nằm trong tìm kiếm nhiều nhất của Google Trends giai đoạn cuối 2024 đến nay.

Tại Việt Nam, các kỹ sư đã tự xây dựng thành công hệ thống AI agent của mình, hoạt động 24/24 và giúp thay thế hoàn toàn một nhóm làm việc nhỏ trong công ty. Qua đó, nhiều doanh nghiệp một người được thành lập, mở ra một mô hình vận hành mới cho nền kinh tế.

Áp dụng một cách rộng rãi

Agentic AI chỉ hệ thống gồm nhiều tác nhân đã được huấn luyện để phối hợp với nhau. Khi nhận yêu cầu từ người dùng, các agent sẽ tách nhỏ nhiệm vụ, phân chia công việc, chọn công cụ phù hợp và thực thi theo từng bước, từ đó đạt hiệu quả cao hơn so với việc sử dụng một mô hình đơn lẻ.

PGS.TS Thành Thơ cho biết ứng dụng của MAS đã được kiểm chứng tại doanh nghiệp nội địa cũng như trong môi trường đại học. Trong đó, AI agent cùng lúc xử lý tệp PDF, hình ảnh, tài liệu, giúp nâng cao hiệu suất đến 40-60%.

Ở quy mô nhỏ hơn, mô hình hoạt động như một nhóm 4-5 người. Anh Tùng Phan, đang kinh doanh tiệm bánh mì Bami1945 và làm việc tại một tòa soạn, cho biết đã tạo ra 4 AI agent để tối ưu hoá đến 80% công việc cá nhân.

“Trước đây, tôi mất 3-4 tiếng mỗi ngày cho các công việc lặp lại”, anh Tùng chia sẻ với Tri Thức - Znews. AI sẽ thực hiện từ nghiên cứu, tổng hợp thông tin, kiểm tra email đến viết bài hay thậm chí chỉnh sửa video.

"Văn phòng AI" thực hiện các công việc được giao. Ảnh: Tùng Phan/Facebook.

Việc dựng một video lúc trước tốn khoảng 20 phút dù đã có mẫu chuẩn nhưng hiện tại chỉ mất hơn 1 phút để hoàn thành và đăng tải. Với lượng thời gian dư ra, anh Tùng có thể thư giãn và quan tâm nhiều vấn đề khác.

Anh Tùng thừa nhận không phải người lập trình chuyên nghiệp, và bản thân đã mất khoảng hai tháng để thực hiện. Anh cho biết đã tìm mã nguồn có sẵn trên GitHub và dùng công cụ Codex của OpenAI để vibecode các đoạn mã Python riêng lẻ theo đúng nhu cầu cá nhân.

Việc kết nối các AI agent với nhau cũng rất quan trọng. Tùy thuộc vào yêu cầu của từng công việc, anh Tùng sử dụng N8N, một phần mềm giúp tự động hóa các quy trình luồng công việc. Codex có thể tự viết toàn bộ quy trình N8N, người dùng chỉ cần cấp đủ quyền truy cập cho hệ thống.

Trong khi đó, anh Kim Sơn, quản lý cửa hàng đồ điện tử trực tuyến Maihome, cho biết mấu chốt nằm ở cách giao việc cho từng AI tuỳ theo thế mạnh của chúng. “Tôi sử dụng cùng lúc các mô hình mã nguồn đóng như ChatGPT hay Gemini để xử lý khối lượng dữ liệu lớn và mã nguồn mở của Llama để tuỳ chỉnh sâu hơn”, anh Sơn chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Có hiệu quả, nhưng cũng còn rủi ro

Các chatbot của anh Sơn thực hiện quy trình từ thêm sản phẩm vào website, viết nội dung giới thiệu, cũng như bài quảng cáo lồng ghép, tất cả chỉ cần một người quản lý. “Nhờ hệ thống, tôi không cần tốn chi phí tạo website từ bên thứ 3, thông thường từ 10-12 triệu đồng”, anh Sơn cho biết.

Còn theo anh Tùng, có một công việc của anh trước đây cần khoảng 4 người luân phiên làm, hiện agent đã tự xử lý được toàn bộ. Không chỉ tối ưu hoá thời gian, một số công việc thực hiện bởi AI lại cho kết quả tốt hơn.

Gần đây, một nghiên cứu từ Đại học California cho biết người tiêu dùng có khả năng cao sẽ mua hàng sau khi đọc bản tóm tắt sản phẩm từ chatbot hơn người thật. Anh Hoà Âu, đang kinh doanh quần áo trên sàn thương mại điện tử, cho biết doanh thu đã tăng 10-15% sau khi sử dụng chatbot để viết mô tả cho sản phẩm.

Ngày nay hầu hết các nền tảng thương mại điện tử đều có tính năng AI viết mô tả. Ảnh: Tudongchat.

Hệ thống sẽ hiển thị phiên bản tóm tắt của AI đầu tiên, sau khi người dùng ấn vào sẽ được dẫn đến bản gốc của nhà bán hàng. “Phần viết của AI sẽ mang thiên hướng bay bổng hơn, nhưng vẫn lồng ghép tốt từ khoá của sản phẩm”, anh Hoà nói.

Dù vậy, nghiên cứu của Đại học California cho biết các bài đăng như vậy thường dính lỗi sai, không đúng sự thật lên đến 60%. Ngoài ra, một số trường hợp hệ thống mất kiểm soát nếu không có sự chuẩn bị sẽ có mức độ thiệt hại rất lớn.

Anh Tùng từng gặp sự cố như vậy trong quá trình thử nghiệm. Một AI agent bị dính lỗi vòng lặp suýt chút nữa đã tự động đăng hơn 1.000 bài lên fanpage nhưng bị ngăn lại bởi một mã đã thiết lập từ trước cho phép đăng tối đa hai bài viết cùng lúc. Nút thắt này đã cứu fanpage của anh khỏi việc bị khóa vĩnh viễn.

Về chi phí xây dựng, con số phụ thuộc lớn vào cách thiết kế workflow. Anh Tùng chủ yếu dùng hai tài khoản ChatGPT Plus để lập trình, còn API bên ngoài chỉ tiêu tốn khoảng 4-6 triệu token mỗi tháng nên vẫn giữ ở mức thấp. Trong khi đó, nhiều người có thể chi đến hàng trăm triệu đồng mỗi tháng nếu thiết kế hệ thống không hợp lý và phụ thuộc quá nhiều vào mô hình trả phí.

Nhận định về mô hình này, ông Trần Anh Tuấn, CEO của SAMI AI Marketing, cho rằng mọi người đều có thể tiếp cận được chi phí xây dựng tối thiểu và nâng cấp tuỳ theo mô hình kinh doanh. Ông cũng khẳng định xu hướng này rất thực tế và phát triển rất mạnh ở khu vực Âu Mỹ và Trung Quốc, không còn là trào lưu nhất thời.