Công nghệ Việt giữ vững 'thế trận' trước đối thủ quốc tế

Từ nền tảng nhắn tin, dịch vụ giải trí đến trí tuệ nhân tạo, các sản phẩm từ Zalo chứng minh sức mạnh công nghệ phục vụ mọi nhu cầu đời sống số của hàng chục triệu người Việt.

Trong bối cảnh các nền tảng công nghệ quốc tế gia tăng cạnh tranh tại Việt Nam, nhiều sản phẩm công nghệ trong nước vẫn tận dụng lợi thế bản địa hóa và sự tin tưởng của người dùng để duy trì vị thế. Năm 2025, hệ sinh thái công nghệ do Zalo phát triển từ nền tảng nhắn tin, trí tuệ nhân tạo (AI) đến dịch vụ giải trí số tiếp tục đạt được nhiều thành tích đáng chú ý trong các báo cáo, khảo sát và giải thưởng uy tín.

Hơn 2 tỷ tin nhắn mỗi ngày qua Zalo

Theo số liệu cập nhật năm 2025, khoảng 80 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng đang gửi hơn 2,1 tỷ tin nhắn mỗi ngày trên Zalo. Quy mô người dùng lớn cùng tần suất tương tác cao phản ánh mức độ gắn kết mạnh mẽ giữa nền tảng với hoạt động liên lạc hàng ngày của người dân Việt Nam, khi đa số các nhu cầu giao tiếp của nhiều người dân đều diễn ra trực tiếp trên Zalo, từ trao đổi cá nhân, công việc cho đến kết nối cộng đồng.

Số người dùng thường xuên hàng tháng của Zalo tăng gần 30 triệu sau 6 năm.

Đơn giản, tin cậy và riêng tư là những yếu tố giúp Zalo giữ vững niềm tin của người dùng Việt. Không chỉ chiếm ưu thế về số lượng người dùng, các tổ chức nghiên cứu thị trường cũng đưa ra những số liệu phản ánh sự công nhận và gắn kết của thị trường đối với nền tảng tại Việt Nam. Theo báo cáo “The Connected Consumer” của Decision Lab, Zalo dẫn đầu tuyệt đối về cả tỷ lệ sử dụng (penetration rate) và mức độ yêu thích (preference rate) trong tất cả các quý năm 2025, vượt qua nhiều ứng dụng nhắn tin quốc tế như Facebook, Whatsapp, Telegram…

Ghi nhận từ cộng đồng công nghệ trong nước cũng cho thấy vị thế nổi bật của Zalo ở thị trường trong nước. Tại giải thưởng 'Tinh Tế bình chọn' lần thứ 10, Zalo được vinh danh là 'Ứng dụng nhắn tin yêu thích 2025'. Theo ban tổ chức, giữa nhiều nền tảng quốc tế lớn, Zalo được công nhận nhờ ba yếu tố chính: Độ phổ biến gần như tuyệt đối; trải nghiệm thực dụng - không chỉ là chat mà còn là một công cụ hỗ trợ cuộc sống hàng ngày; yếu tố niềm tin và thói quen nội địa.

Trong một cuộc đua công nghệ mà nhiều đối thủ trong nước đã thất thế khi phải cạnh tranh với các nền tảng nước ngoài, sản phẩm công nghệ “Make in Vietnam” Zalo vẫn giữ được chỗ đứng nhất định khi đáp ứng sát với thói quen sử dụng và nhu cầu giao tiếp của người dùng. Hiểu người dùng trong nước, không chạy theo cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ nước ngoài mà tập trung vào các nhu cầu ngách, chính là cách để nền tảng Zalo chinh phục niềm tin của người dùng Việt Nam.

Nỗ lực bình dân hóa trí tuệ nhân tạo cho người Việt

Trong làn sóng bùng nổ của trí tuệ nhân tạo toàn cầu, năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi các sản phẩm AI nội địa bắt đầu xác lập vị thế rõ nét tại thị trường Việt Nam. Theo báo cáo “The Connected Consumer” của Decision Lab, Kiki Info lọt vào nhóm các nền tảng AI phổ biến nhất, xuất hiện cạnh các tên tuổi lớn như ChatGPT, Gemini hay Meta AI.

Được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư người Việt của Zalo, Kiki Info là trợ lý hỏi đáp đa lĩnh vực với ba nhóm tính năng chính: Hỏi đáp kiến thức (khoa học, lịch sử, luật), hỗ trợ sáng tạo nội dung (viết văn, soạn email) và gợi ý giải trí như du lịch, âm nhạc, sách. Tận dụng lợi thế tích hợp trực tiếp dưới dạng Mini App trên Zalo, Kiki Info đã đơn giản hóa việc tiếp cận AI cho gần 80 triệu người dùng và ghi nhận 500.000 câu hỏi chỉ sau tuần đầu ra mắt.

Tháng 9/2025 đánh dấu bước phát triển quan trọng của Kiki Info khi nền tảng này tích hợp Trợ lý Công Dân Số. Đây là nỗ lực mở rộng phạm vi ứng dụng của AI vào lĩnh vực hành chính và pháp lý - một lĩnh vực đòi hỏi khắt khe về độ chính xác, tính tuân thủ và cập nhật. Bằng cách đơn giản hóa các quy trình tra cứu vốn là “bài toán khó” của nhiều người dân, giải pháp này đã nhanh chóng được cộng đồng đón nhận. Sau 4 tháng triển khai, Trợ lý Công Dân Số đã thu hút hơn 500.000 người dùng và cán mốc 1 triệu người dùng sau một năm ra mắt, cho thấy nhu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp AI phục vụ trực tiếp đời sống người dân.

Một vài chủ đề về hành chính - pháp lý được trả lời bởi Trợ lý Công Dân Số.

Sự bứt phá của các mô hình trí tuệ nhân tạo thuần Việt diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI với mục tiêu lọt vào nhóm 4 quốc gia dẫn đầu ASEAN vào năm 2030. Việc một sản phẩm do đội ngũ kỹ sư Việt làm chủ công nghệ được người dùng đón nhận không chỉ là minh chứng cho năng lực tự chủ, mà còn cho thấy sự cộng hưởng mạnh mẽ giữa nỗ lực doanh nghiệp và định hướng chính sách quốc gia.

Thế đối trọng trên thị trường streaming âm nhạc

Nếu tình cờ hỏi một người trẻ về danh sách nhạc yêu thích trên smartphone của họ, khả năng cao bạn sẽ nhận được một playlist trên Spotify. Thị trường phát trực tuyến (streaming) âm nhạc tại Việt Nam đang chứng kiến cuộc đua khốc liệt khi các "gã khổng lồ" như Spotify, Apple Music hay YouTube Music ngày càng được người Việt ưa chuộng.

Tuy nhiên, dữ liệu từ các tổ chức nghiên cứu độc lập cho thấy ứng dụng nghe nhạc nội địa vẫn giữ vững được chỗ đứng riêng nhờ sự am hiểu sâu sắc thị hiếu người nghe trong nước.

Theo báo cáo "The Connected Consumer" quý 4/2025 của Decision Lab, Zing MP3 ghi nhận tỷ lệ sử dụng (penetration rate) đạt 45%, giữ vững vị trí thứ hai trên toàn thị trường. Đáng chú ý, con số này vượt xa nhiều nền tảng quốc tế như TikTok (32%), Spotify (27%) và Apple Music (9%), đưa Zing MP3 trở thành nền tảng nghe nhạc trực tuyến nội địa có quy mô người dùng lớn nhất với hơn 22,5 triệu người dùng hoạt động hàng tháng.

Một góc nhìn chuyên sâu từ báo cáo "Tổng quan ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam 2025-2026" của Đại học RMIT đã chỉ ra sức hút đặc biệt của Zing MP3 đối với nhóm khách hàng trưởng thành. Cụ thể, có tới 79% người dùng thuộc thế hệ Gen X và 76% Gen Y ưu tiên sử dụng nền tảng này.

Lợi thế then chốt giúp một sản phẩm đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ toàn cầu nằm ở khả năng bản địa hóa nội dung. Với việc nắm giữ bản quyền hơn 98% nhạc Việt và tốc độ cập nhật xu hướng nhanh chóng, nền tảng này đang đóng vai trò là cầu nối quan trọng trong việc lan tỏa giá trị âm nhạc trong nước.

Không chỉ dừng lại ở các thành tích trên, hệ sinh thái Zalo cũng tiếp tục được ghi nhận từ các cơ quan ban ngành, các báo cáo thị trường khác và giải thưởng công nghệ trong năm 2025 như: Bằng khen từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong công tác hỗ trợ phòng, chống thiên tai; Zalo là ứng dụng nhắn tin và gọi điện phổ biến tại Việt Nam theo báo cáo Q&Me, Kiki Auto nhận giải thưởng 'Trợ lý ảo tiếng Việt xuất sắc' tại Tech Awards 2024...