Các giải pháp trọng tâm cho doanh nghiệp trên Zalo trong 2026

Đầu năm 2026, Zalo Business Solutions (ZBS) công bố định hướng nâng cấp một hệ sinh thái giải pháp hội thoại thương mại liền mạch, giúp tối ưu lộ trình từ tiếp cận khách hàng đến chuyển đổi thành hành động ngay trên Zalo.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Lê Bá An Bình, CCO Zalo Business cho rằng sau những biến động kinh tế và sự thay đổi trong hành vi người tiêu dùng năm 2025, chiến lược của các doanh nghiệp Việt đã có bước ngoặt rõ rệt.

Từ thu hút đến giữ chân: Zalo định hình lại cuộc chơi với Zalo Business Solutions

Thay vì chỉ đổ tiền vào việc thu hút khách hàng mới bằng mọi giá, các đơn vị hiện nay tập trung mạnh mẽ vào việc chăm sóc và giữ chân khách hàng cũ. Trong chiến lược này, giải pháp tin nhắn doanh nghiệp (Business Messaging) đã không còn là một công cụ bổ trợ mà trở thành trọng tâm trong ngân sách đầu tư công nghệ bởi khả năng kết nối mạnh mẽ giữa doanh nghiệp với khách hàng, thúc đẩy tốc độ lẫn tỷ lệ chuyển đổi từ bước tiếp cận cho tới hành động và đặc biệt hiệu quả cho hành trình tái tiếp cận thông qua tin nhắn chăm sóc, hậu mãi.

Ông Lê Bá An Bình, Chief Commercial Officer, Zalo Business phát biểu khai mạc sự kiện.

Sau nhiều năm khẳng định vị thế là nền tảng nhắn tin số 1 Việt Nam, Zalo không chỉ là kênh ưu tiên cho nhu cầu tương tác cá nhân mà còn ghi nhận mức độ tiếp nhận cao nhất theo báo cáo Business Messaging Landscape 2025 của Adtima Audience Pulse, với 94% người dùng ưu tiên nhận thông tin từ doanh nghiệp gửi từ Zalo Official Account (OA) và thông báo ZNS.

Bên cạnh thế mạnh hội thoại này, Zalo còn sở hữu danh mục giải pháp đa dạng từ Zalo Ads giúp tối ưu hóa tiếp cận khách hàng đến Zalo Mini App thúc đẩy chuyển đổi sau tương tác. Đáng chú ý, việc tích hợp các nút dẫn về hội thoại trực tiếp với doanh nghiệp trên Zalo OA từ các hình thức quảng cáo tìm kiếm hay video mua sắm giải trí đã giúp một số doanh nghiệp nâng cao khả năng chuyển đổi từ lead sang tư vấn lên đến 20%. Các giải pháp này đã tạo nên một hệ sinh thái hội thoại thương mại liền mạch cho doanh nghiệp chỉ trong một ứng dụng Zalo.

Chính sự hội tụ này đã dẫn đến bước ngoặt quan trọng trong năm 2025: Zalo chính thức ra mắt Zalo Business Solutions - Trung tâm giải pháp cho Doanh nghiệp. Với vai trò là đầu mối tập trung thông tin và kết nối đa giải pháp, ZBS sẽ trực tiếp tư vấn, thiết kế những hành trình triển khai toàn diện, giúp doanh nghiệp khai thác tối đa sức mạnh của hệ sinh thái Zalo trong kỷ nguyên hội thoại thương mại.

Những "át chủ bài" trong lộ trình sản phẩm 2026

Để hiện thực hóa tầm nhìn về một hệ sinh thái liền mạch, Zalo Business Solutions đã công bố lộ trình nâng cấp sản phẩm năm 2026 với những thay đổi mang tính cốt lõi. Trong đó, tâm điểm là việc tối ưu hóa Zalo OA - kênh thương hiệu chính danh của doanh nghiệp. Trong năm 2026, Zalo OA sẽ được trang bị thêm các tính năng phân loại và quản lý hội thoại quy mô lớn, hỗ trợ vận hành đa thiết bị và tích hợp sâu chatbot tự động hóa để giảm tải cho đội ngũ chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp.

Bà Phạm Khánh Huyền, Senior Business Development Manager, Zalo Business Solutions chia sẻ về định hướng phát triển sản phẩm 2026.

Một bước đi đáng chú ý khác là việc hợp nhất các phương thức gửi tin nhắn theo mẫu tới định danh người dùng (UID) và số điện thoại thành một định dạng duy nhất mang tên Tin nhắn mẫu ZBS (ZBS Template message). Việc nhất thể hóa này không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm nguồn lực vận hành, đơn giản hóa quy trình kỹ thuật, mà còn giúp người dùng có trải nghiệm nhận tin đồng nhất, chuyên nghiệp hơn.

Song song với việc hỗ trợ doanh nghiệp, Zalo cũng ra mắt một tính năng giúp tối ưu trải nghiệm người dùng trong tương tác với doanh nghiệp, tính năng Hộp thư doanh nghiệp (Business Box). Đây là nơi hiển thị riêng các tin nhắn hậu mãi từ những đơn vị mà người dùng chưa theo dõi OA. Theo bà Phạm Khánh Huyền, Senior Business Development Manager, ZBS “tính năng này có thể còn mới mẻ với nhiều doanh nghiệp khi ra mắt, nhưng về lâu dài, đây sẽ là "màng lọc" cần thiết giúp giảm tỷ lệ người dùng chặn hay báo xấu tin nhắn doanh nghiệp, bảo vệ uy tín cho các thương hiệu đồng thời thúc đẩy các doanh nghiệp tạo ra những nội dung thực sự chất lượng và liên quan tới người nhận”.

Từ "hội thoại chất" đến "chuyển đổi thật"

Mục tiêu cuối cùng của các nâng cấp công nghệ này là tạo ra những giá trị kinh tế có thể đo lường được bằng con số. Zalo Business Solutions tin rằng bằng cách tạo ra môi trường tương tác tích cực và có ý nghĩa, doanh nghiệp sẽ tối ưu không chỉ các chỉ số tăng trưởng ngắn hạn mà còn thúc đẩy những giá trị quản trị trải nghiệm dài hạn.

Minh chứng cho hiệu quả này, đại diện hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ (VUS) chia sẻ rằng đơn vị đã giải mã thành công bài toán tăng trưởng, tái định nghĩa hành trình tuyển sinh giáo dục nhờ tối ưu toàn diện các điểm chạm trên Zalo. Thông qua việc ứng dụng quảng cáo Lead Form của Zalo Ads tích hợp với Zalo OA để đón lead chăm sóc tức thì, VUS đã tăng tỷ lệ tương tác từ khách hàng từ 15% lên 41%, chất lượng lead tăng gấp 4 lần, thời gian xử lý dữ liệu nội bộ giảm 30% thông qua tự động hóa với OA. Hệ thống tự động hóa và thời gian thực giờ đã trở thành chuẩn vận hành mới của VUS, được tích hợp sâu vào CRM và nhân rộng cho toàn bộ chiến dịch tuyển sinh 2025 - 2026.

Bà Trần Bích Ngân, Senior Digital Manager, VUS - Anh Văn Hội Việt Mỹ chia sẻ về cách hệ thống Anh ngữ này ứng dụng các giải pháp liền mạch của ZBS.

Có thể thấy, trong lộ trình năm 2026, các giải pháp cho doanh nghiệp trên Zalo đang ngày càng chuyên nghiệp hóa, giúp doanh nghiệp có thể dễ dàng vận hành với mức chi phí minh bạch, hợp lý. Đồng thời, các doanh nghiệp có nhu cầu cá nhân hóa cao, sáng tạo và mở rộng các tác vụ đi liền với kênh tư vấn khách hàng, cũng có thể lựa chọn hợp tác với mạng lưới đối tác uy tín của Zalo.