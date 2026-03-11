Tuyên truyền bầu cử qua Zalo

Trong thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để cập nhật thông tin và chương trình bầu cử.

Nhằm phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm công dân trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều địa phương trên cả nước đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để cập nhật thông tin và chương trình bầu cử.

Tại TP.HCM, phường An Khánh là một trong những địa phương đã sử dụng kênh Zalo OA (Official Account) một cách hiệu quả để phổ biến tin tức, cập nhật các thông tin quan trọng về bầu cử cho người dân địa phương. Ngay từ giữa tháng 1, phường An Khánh đã gửi thông tin về bầu cử tới người dân.

Danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường An Khánh ở các đơn vị bầu cử khác nhau cũng thường xuyên được cập nhật. Các nội dung được truyền tải kịp thời, nhanh chóng cùng hình thức ấn tượng, bắt mắt, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, giúp tăng cường hiệu quả của công tác tuyên truyền bầu cử.

Bà Hà Phương Hồng đang sinh sống trên địa bàn phường An Khánh chia sẻ: “Năm nay tôi thấy hoạt động bầu cử thân thiện và gần gũi với người dân hơn. Tôi khá bất ngờ vì nhận được thông báo giới thiệu danh sách bầu cử qua Zalo từ Zalo OA của phường An Khánh. Không phải dạng tin thông báo theo dạng công văn khô cứng, mà là thông tin có hình ảnh ứng viên, lý lịch, thư giới thiệu chi tiết dễ theo dõi trên điện thoại. Nhờ đọc các thông tin này, người tham gia bầu cử như tôi có thể nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng hơn và có thể dễ dàng đưa ra các lựa chọn sáng suốt cho bầu cử lần này”.

Bên cạnh kênh Zalo OA, nhiều địa phương đã triển khai xây dựng các tính năng mới cấp tốc trên Zalo Mini App (ứng dụng nhỏ trên Zalo), phù hợp cho hoạt động bầu cử. Trên Zalo Mini App “Chuyển đổi số phường Thủ Đức”, người dân có thể lựa chọn tính năng “Công tác bầu cử”, hiển thị ngay trang chủ để nắm các thông tin liên quan tới hoạt động bầu cử, bao gồm thông tin bầu cử, Ủy ban bầu cử, Hướng dẫn bầu cử, Danh sách ứng cử viên….

Đây là những thông tin quan trọng giúp người dân tham gia bầu cử một cách dễ dàng, tiện lợi và hiệu quả. Ngoài phường Thủ Đức, người dân trên địa bàn các phường khác tại TP.HCM như phường Cầu Ông Lãnh (Zalo Mini App “Phường Cầu Ông Lãnh”), phường Bình Trưng (Zalo Mini App “Chuyển đổi số phường Bình Trưng”) cũng có thể sử dụng Zalo Mini App để nắm thông tin về bầu cử.

Tại Hà Nội, qua kênh Zalo OA “UBND xã Quang Minh”, xã Quang Minh (thuộc huyện Mê Linh cũ) đã triển khai đa dạng thông tin liên quan đến hoạt động bầu cử, từ thông tin gặp gỡ giữa các cử tri và người dân địa phương, cho tới những nội dung tuyên truyền, giáo dục người dân về tầm quan trọng của hoạt động bầu cử.

Tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, các nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND cũng được đưa tới người dân thông qua kênh Zalo OA “Phường Ngũ Hành Sơn”, nhằm giải đáp những thắc mắc thường gặp xoay quanh sự kiện quan trọng của đất nước. Người tham gia ứng cử sẽ nắm được những thông tin như: Vận động bầu cử là gì và phải bảo đảm những yêu cầu gì? Người ứng cử được sử dụng các hình thức vận động bầu cử nào? Hội nghị tiếp xúc với cử tri trong vận động bầu cử do ai tổ chức và có những nội dung gì?…

Các địa phương liên tục nỗ lực đổi mới phương thức truyền thông của chính quyền cơ sở.

Việc tận dụng các nền tảng số phổ biến như Zalo OA và Zalo Mini App không chỉ là bước đi chiến lược nhằm hiện đại hóa công tác thông tin, mà còn là lời giải hiệu quả cho bài toán kết nối trực tiếp giữa chính quyền và cử tri. Thông qua nền tảng Zalo, các địa phương đảm bảo dòng thông tin về bầu cử luôn nhanh chóng, minh bạch và đáng tin cậy.

Cách làm này cũng phù hợp với định hướng của Chính phủ trong chương trình Chuyển đổi số quốc gia, trong đó nhấn mạnh việc thúc đẩy xây dựng chính quyền số và xã hội số, đưa các dịch vụ công và thông tin chính thống đến gần hơn với người dân thông qua các nền tảng số quen thuộc. Việc các địa phương chủ động ứng dụng những nền tảng phổ biến như Zalo trong công tác tuyên truyền bầu cử cho thấy nỗ lực đổi mới phương thức truyền thông của chính quyền cơ sở. Đến cuối năm 2025, trên Zalo hiện có hơn 17.000 OA cùng 1.000 Mini App của cơ quan Nhà nước và các đơn vị tiện ích.

Từ những mô hình triển khai thực tế tại nhiều địa phương, có thể thấy việc ứng dụng nền tảng số đang mở ra hướng tiếp cận mới, giúp hoạt động tuyên truyền bầu cử trở nên đa dạng, linh hoạt và hiệu quả hơn. Sự chuyển dịch từ phương thức tuyên truyền truyền thống sang tương tác đa phương tiện trên không gian số không chỉ tối ưu hóa nguồn lực triển khai, mà quan trọng hơn, còn khơi gợi tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của mỗi cá nhân. Đó chính là nền tảng cốt lõi để ngày hội bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thực sự trở thành diễn đàn thể hiện ý chí và khát vọng phát triển của toàn dân tộc trong kỷ nguyên số.