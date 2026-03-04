Zalo tiếp tục dẫn đầu năm 2025

Trong tháng 2/2026, Decision Lab đã công bố báo cáo "The Connected Consumer" với những số liệu về thói quen tiêu dùng kỹ thuật số và thị trường mạng xã hội, trong đó khẳng định vị thế của Zalo tại Việt Nam.

Vượt qua nhiều nền tảng quốc tế, Zalo tiếp tục khẳng định vị thế là nền tảng nhắn tin được sử dụng rộng rãi với đa dạng nhóm người dùng tại Việt Nam và duy trì vị trí dẫn đầu xuyên suốt năm 2025. Theo báo cáo Quý 4 từ Decision Lab, Zalo tiếp tục giữ vị trí số 1 ở nhiều hạng mục quan trọng.

Zalo tiếp tục khẳng định vị thế là nền tảng nhắn tin hàng đầu Việt Nam.

Ở hạng mục Nền tảng nhắn tin (Messaging Platforms), Zalo dẫn đầu về tỷ lệ sử dụng (Penetration rate) với 81% người tham gia khảo sát sử dụng Zalo để liên lạc với bạn bè và gia đình. Xếp sau đó lần lượt là Facebook (65%), TikTok (21%), Instagram (12%) và WhatsApp (7%).

Zalo dẫn đầu về tỷ lệ sử dụng (Penetration rate) với 81%.

Không chỉ dẫn đầu về tỷ lệ sử dụng, Zalo còn tiếp tục đứng nhất về tỷ lệ yêu thích (Preference rate) so với các nền tảng nhắn tin khác. Tỷ lệ yêu thích của Zalo đạt 56% trong quý 4/2025 (tăng 3% so với quý trước), duy trì một khoảng cách khá xa với hai nền tảng khác là Facebook (23%) và Messenger (15%).

Tỷ lệ yêu thích của Zalo duy trì một khoảng cách khá xa với hai nền tảng khác thuộc Meta.

Báo cáo Quý 4/2025 của Decision Lab cũng phản ánh mức độ yêu thích với Zalo đồng đều ở mọi thế hệ. 67% người dùng thuộc thế hệ X ưu tiên sử dụng Zalo cho nhu cầu nhắn tin, cao gấp 3 lần so với nền tảng xếp thứ hai là Messenger (22%). Tương tự, ở nhóm thế hệ Y, Zalo tiếp tục dẫn đầu với 58%, bỏ xa Facebook (25%) và Messenger (11%).

Dù khoảng cách cạnh tranh thu hẹp hơn ở nhóm Gen Z, thế hệ vốn có xu hướng sử dụng đồng thời nhiều nền tảng thay thế, Zalo vẫn giữ vị trí số một với 41%, cao hơn Messenger (27%) và Facebook (23%). Kết quả này cho thấy khả năng thích ứng đa dạng của Zalo với cả người dùng lớn tuổi lẫn người dùng trẻ, trong bối cảnh cạnh tranh của các dịch vụ nhắn tin toàn cầu ngày càng gay gắt.

Mức độ yêu thích với Zalo đồng đều ở mọi thế hệ.

Trong suốt năm 2025, Zalo đã duy trì vị thế dẫn đầu tuyệt đối về cả tỷ lệ sử dụng (penetration rate) và mức độ yêu thích (preference rate) ở tất cả quý, qua đó thiết lập những cột mốc ấn tượng trên thị trường.

Bên cạnh kết quả ấn tượng từ Decision Lab tại Việt Nam, Zalo cũng được ghi nhận bởi các báo cáo hay tổ chức dữ liệu toàn cầu. Cụ thể, theo báo cáo cuối năm 2025 của Cloudflare Radar, Zalo đã xuất sắc lọt vào Top 10 nền tảng nhắn tin phổ biến nhất thế giới. Với vị trí thứ 9, Zalo thậm chí đã vượt qua “người khổng lồ” KakaoTalk và đứng chung bảng xếp hạng với các tên tuổi toàn cầu như WhatsApp, Telegram, WeChat và LINE.

Thành tích này là minh chứng rõ nét cho sự vươn mình của một sản phẩm "Make in Vietnam" trên bản đồ công nghệ thế giới. Đồng thời, việc duy trì vị trí số 1 tại thị trường nội địa đã phản ánh mức độ phổ cập sâu rộng của Zalo trong đời sống số của người Việt. Không chỉ đóng vai trò là công cụ giao tiếp cá nhân, Zalo còn là kênh kết nối quan trọng giữa người dân, doanh nghiệp và các cơ quan Nhà nước. Sự tăng trưởng ổn định qua từng quý tiếp tục khẳng định năng lực làm chủ công nghệ và tầm nhìn phát triển bền vững của nền tảng nhắn tin Zalo.