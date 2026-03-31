Điểm mới của ứng dụng Strava

Ứng dụng thể thao Strava vừa bổ sung tiếng Việt cùng 9 ngôn ngữ khác trong bản cập nhật mới, nâng tổng số ngôn ngữ lên 24 trên toàn nền tảng.

Strava, nền tảng thể thao với hơn 195 triệu người dùng toàn cầu, vừa chính thức hỗ trợ tiếng Việt cùng 9 ngôn ngữ khác trong bản cập nhật phát hành hôm 25/3.

"Với việc bổ sung những ngôn ngữ mới, Strava đang trở nên toàn cầu hơn bao giờ hết, giúp người dùng trải nghiệm trọn vẹn nền tảng bằng chính ngôn ngữ của họ", Louisa Wee, Giám đốc Marketing của Strava, cho biết.

Bà Wee nói thêm rằng đây là bước quan trọng trong chiến lược tăng trưởng quốc tế. Chiến lược này bao gồm hợp tác khu vực, xây dựng thư viện nội dung bản địa hóa và triển khai các chương trình riêng cho từng thị trường trong năm nay.

Người dùng tại Việt Nam có thể chuyển sang giao diện tiếng Việt theo hai cách. Cách đơn giản nhất là cài đặt ngôn ngữ điện thoại sang tiếng Việt. Strava sẽ tự động điều chỉnh theo ngôn ngữ hệ thống. Nếu điện thoại đang dùng ngôn ngữ khác, người dùng iPhone có thể vào Cài đặt, chọn ứng dụng Strava rồi đổi ngôn ngữ thủ công.

Tài khoản miễn phí được hưởng đầy đủ trải nghiệm bản địa hóa, bao gồm theo dõi hơn 50 loại hoạt động thể chất và kết nối với bạn bè trong cộng đồng bằng tiếng Việt. Tài khoản trả phí mở khóa thêm các tính năng nâng cao như gợi ý luyện tập cá nhân hóa, công cụ lập kế hoạch cung đường và dữ liệu chuyên sâu. Người dùng trả phí cũng có thể tham gia các thử thách và hoạt động thi đua theo từng thị trường.

Strava là ứng dụng thể thao được phát hành năm 2009 tại San Francisco, Mỹ. Không chỉ là ứng dụng ghi lại quãng đường, nền tảng giống như mạng xã hội thể thao, nơi người dùng chia sẻ hoạt động, nhận lời chúc mừng từ bạn bè và thi đấu trên các cung đường chung. Trên toàn cầu, mỗi tuần có khoảng 51 triệu hoạt động được tải lên Strava. Yếu tố cộng đồng là lý do người dùng gắn bó lâu hơn so với các ứng dụng thể thao thông thường.

Nền tảng hỗ trợ hơn 50 loại hoạt động, từ chạy bộ và đạp xe đến yoga và leo núi. Ứng dụng hoạt động trên iOS lẫn Android, tích hợp với các thiết bị như Apple Watch, Garmin và Fitbit.

Động thái hỗ trợ tiếng Việt cho thấy Strava đang chú trọng mở rộng tại Đông Nam Á. Đây là khu vực có cộng đồng vận động đang tăng trưởng nhanh.