Nghịch lý USB-C

Dù mang kỳ vọng thống nhất mọi kết nối, USB-C đang khiến người dùng lạc lối trong "mê cung" thông số kỹ thuật tương tự những gì đã xảy ra với chuẩn HDMI.

Chuẩn USB-C đang tạo ra một nghịch lý khi chính mục tiêu đơn giản hóa kết nối ban đầu lại đang khiến người dùng thêm bối rối. Ảnh: Pocket Lint.

Sự ra đời của USB-C hứa hẹn xóa bỏ mọi rào cản về kết nối bằng một thiết kế đồng nhất. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài tối giản đó là một nghịch lý, khi nỗ lực mang lại sự tiện dụng lại vô tình đẩy người dùng vào "mê cung" của các chuẩn kỹ thuật chồng chéo.

Vấn đề lớn nhất nằm ở khả năng tương thích vật lý nhưng lại xung đột về tính năng. Ví dụ như chuẩn HDMI trước đây, người dùng có thể cắm một sợi cáp cũ từ thời 2006 vào một chiếc TV 4K hiện đại. Cổng cắm vừa khít, hình ảnh vẫn hiện lên, nhưng ta sẽ không có được độ phân giải hay tần số quét cao nhất.

USB-C thậm chí còn phức tạp hơn thế vì nó đảm nhận quá nhiều vai trò, từ sạc pin, truyền dữ liệu đến xuất tín hiệu hình ảnh. Không phải mọi sợi cáp USB-C đều có khả năng như nhau. Có những sợi cáp chỉ hỗ trợ chuẩn USB 2.0 với tốc độ truyền dữ liệu chậm. Trong khi đó, có những sợi hỗ trợ Thunderbolt 4 với tốc độ cực cao.

Cách đơn giản nhất để giải quyết vấn đề này là giữ lại và sử dụng cáp USB-C được nhà sản xuất bán kèm với thiết bị. Ảnh: HamedAliKhan/Reddit.

Sự khác biệt này không thể nhận diện bằng mắt thường nếu không có các ký hiệu chuyên biệt vốn rất nhỏ và khó hiểu với người dùng phổ thông. Điều này tạo ra một gánh nặng vô hình. Người dùng giờ đây phải trở thành những "chuyên gia" bất đắc dĩ để biết sợi cáp mình mua có hỗ trợ xuất màn hình hay sạc nhanh hay không.

Một ví dụ điển hình là việc kết nối laptop với màn hình ngoài qua USB-C. Nếu sợi cáp không hỗ trợ "Alt Mode" (Chế độ thay thế), màn hình sẽ không nhận tín hiệu dù đầu cắm hoàn toàn khớp. Điều tương tự cũng xảy ra với công suất sạc. Một sợi cáp giá rẻ có thể khiến chiếc laptop cao cấp mất cả ngày để sạc đầy thay vì chỉ vài chục phút.

Để tránh rơi vào "cái bẫy" này, Pocket Lint đưa ra lời khuyên người dùng nên giữ lại các sợi cáp đi kèm thiết bị gốc. Nếu cần mua mới, hãy ưu tiên các thương hiệu uy tín và đọc kỹ các thông số như công suất tính bằng Watt (W) hoặc chuẩn Thunderbolt.

Sự thống nhất về hình dáng cổng cắm là một bước tiến của công nghệ. Tuy nhiên, nếu các nhà sản xuất không đồng bộ hóa cách dán nhãn và phân loại, chuẩn USB-C sẽ trở thành một nghịch lý: Thay vì đơn giản hóa cuộc sống, nó lại đang buộc người tiêu dùng phải thận trọng hơn trước mỗi lựa chọn mua sắm phụ kiện.