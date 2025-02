Dự đoán 'điên rồ' của siêu máy tính về Man Utd

Hôm 22/2, "Quỷ đỏ" tiếp tục đánh rơi điểm số khi bị Everton cầm hòa. Bruno Fernandes và Manuel Ugarte giúp đội bóng thoát thua sau khi bị dẫn trước 2 bàn. Họ suýt chút nữa phải nhận thất bại nếu trọng tài Andy Madley không từ chối quả phạt đền cho Everton.

Kết quả khiến thầy trò Ruben Amorim tụt xuống vị trí thứ 15, chỉ hơn West Ham nhờ hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, theo dự đoán mới nhất của siêu máy tính Slingo, West Ham sẽ vượt qua MU trước khi mùa giải khép lại, đẩy đối thủ xuống vị trí thứ 16.

Theo Slingo, Wolves (hạng 17, 35 điểm) sẽ là đội duy nhất nằm giữa MU và nhóm xuống hạng. Trong khi đó, 3 đội phải rớt xuống Championship sẽ là Leicester City, Ipswich Towen và Southampton.

Ở nhóm đầu bảng, siêu máy tính dự đoán Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh với khoảng cách 11 điểm so với Arsenal. Man City và Bournemouth là hai đội còn lại trong top 4, trong khi Chelsea xếp thứ 5.

Tuy nhiên, nhờ thành công của các đội bóng Anh tại đấu trường châu Âu, Chelsea có thể giành suất dự Champions League dù chỉ xếp thứ 5. Ngoại hạng Anh gần như chắc chắn có thêm một suất do đứng đầu BXH hệ số của UEFA.

Nottingham Forest và Newcastle được dự đoán sẽ giành vé dự Europa League, trong khi Brighton có suất dự Europa Conference League.

Bất ngờ lớn nhất là Aston Villa và Tottenham không được dự cúp châu Âu. Spurs hiện thi đấu ở Europa League, còn Aston Villa lọt vào vòng knock-out Champions League, nhưng siêu máy tính khẳng định cả hai đội sẽ trắng tay khi mùa giải khép lại.

Nếu dự đoán này thành sự thật, đây sẽ là một trong những mùa giải tệ hại nhất lịch sử MU, còn Bournemouth sẽ tạo nên cú sốc khi góp mặt trong top 4.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.