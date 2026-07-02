Dự đoán điểm chuẩn trường hot ở TP.HCM

Áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp, nên biến động của phổ điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ không tác động trực tiếp đến điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) năm 2026.

Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: FBNT.

ThS Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM, đưa ra dự đoán như trên sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT.

Năm 2026, ngoài xét tuyển thẳng, UEL chỉ xét tuyển bằng phương thức tổng hợp. Công thức tính điểm xét tuyển như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm học lực + Điểm cộng + Điểm ưu tiên

Trong đó, điểm học lực là tổng điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ 3 năm THPT và đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức. Điểm cộng áp dụng với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc học sinh thuộc 149 trường diện ưu tiên xét tuyển của Đại học Quốc gia TP.HCM. Tất cả điểm thành phần đều được quy đổi trước khi áp dụng công thức tính điểm xét tuyển.

Theo ông Tiến, đây là thay đổi căn bản của UEL mà thí sinh cần nắm rõ. Do cách tính điểm khác với các năm trước, nên có hai lưu ý.

Thứ nhất, điểm chuẩn năm nay công bố theo thang 100, nên không thể so sánh trực tiếp với mức điểm chuẩn thang 30 (THPT) hay điểm chuẩn thang 1.200 (đánh giá năng lực) của năm 2025.

"Vì vậy, việc nói tăng hay giảm mấy điểm so với năm ngoái gần như không còn ý nghĩa", ông Tiến nói.

Thứ hai, do điểm thi tốt nghiệp chỉ chiếm một phần trong công thức, nên biến động của phổ điểm thi năm nay sẽ không chuyển thành biến động điểm chuẩn một cách trực tiếp và mạnh như trước.

Cụ thể hơn, mức độ ảnh hưởng của phổ điểm thi phụ thuộc vào nhóm thí sinh. Với những em có tham gia thi đánh giá năng lực, điểm thi tốt nghiệp chỉ chiếm khoảng 35% nên phổ điểm thi ít tác động.

Ngược lại, với những em chỉ xét bằng điểm thi tốt nghiệp và học bạ, điểm thi tốt nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nên sẽ "nhạy" hơn với xu hướng chung. Có nghĩa là các em mạnh về Toán sẽ có lợi, còn các tổ hợp thiên về môn xã hội hoặc có Giáo dục kinh tế và pháp luật sẽ bất lợi hơn.

Vì vậy, thay vì đoán điểm chuẩn tăng hay giảm, ông Tiến khuyên thí sinh dự định đăng ký vào UEL nên tận dụng đồng thời cả ba "cửa" - kết quả đánh giá năng lực, điểm thi tốt nghiệp và học bạ - cùng chứng chỉ tiếng Anh nếu có, để tối ưu cơ hội.

Về ngưỡng nộp hồ sơ, trường yêu cầu tổng ba môn theo tổ hợp đạt tối thiểu 15/30 điểm; riêng nhóm ngành Luật sẽ cần đạt yêu cầu theo ngưỡng do Bộ GD&ĐT quy định (trường sẽ thông báo cụ thể sau).

Năm nay, UEL tuyển 3.200 sinh viên, tăng 500 so với năm ngoái. Sáu tổ hợp tuyển sinh gồm: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh), X25 (Toán, Tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế - Pháp luật), X26 (Toán, Tiếng Anh và Tin học).

Trường dành tối đa 5% chỉ tiêu để tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Học phí năm 2026-2027 dự kiến dao động 35,8-73,5 triệu đồng/năm học, chương trình dạy học bằng tiếng Anh có mức thu cao nhất.