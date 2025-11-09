Dự báo bão Fung-Wong giảm cường độ đi vào khu vực Bắc Biển Đông

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16.

Hướng di chuyển của bão. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Fung-Wong hiện vẫn giữ nguyên hướng di chuyển, dự báo ngày 10/11, bão giảm cường độ đi vào khu vực Bắc Biển Đông.

Hồi 19 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16 (167-201km/h), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo đến 19 giờ ngày 10/11, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió cấp 13, giật cấp 16 và suy yếu dần. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tiếp đến 19 giờ ngày 11/11, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ từ 10-15km/h. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó, đến 19 giờ ngày 12/11, bão trên khu vực đảo Đài Loan với cường độ cấp 11-12, giật cấp 15 và suy yếu thêm. Bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 10-15km/h. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6m, sau tăng lên 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.

Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trước đó, hồi 13 giờ ngày 9/11, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16 (167-201 km/h), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.