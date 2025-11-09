Bão Fung-wong có cường độ mạnh thêm hướng về khu vực Bắc Biển Đông

Dự báo đến 13h ngày 10/11, bão Fung-wong trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió cấp 13, giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/h.

Bão Fung-wong vẫn giữ nguyên hướng di chuyển, cường độ mạnh thêm hướng về vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13h ngày 9/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 123,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16 (167-201 km/h), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/h.

Vị trí và đường đi của bão Fung-wong. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Dự báo đến 13h ngày 10/11, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/h. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tiếp đến 13h ngày 11/11, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Cùng với đó, đến 13h ngày 12/11, bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 12, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 10-15 km/h. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72-120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6m, sau tăng lên 6-8 m, vùng gần tâm bão 8-10 m, biển động dữ dội.

Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.