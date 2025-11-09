Bão Fung Wong giật cấp 17, trên vùng ven biển phía Đông đảo Luzon

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định: Từ 72h đến 96h tiếp theo, bão Fung Wong di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19h ngày 9/11, vị trí tâm bão Fung Wong ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16 (167-201km/giờ), giật trên cấp 17.

Bản đồ vị trí cơn bão Fung Wong.

Từ 72h đến 96h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Bão Fung Wong tiếp tục gây gió mạnh, sóng lớn. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4,0-6,0m, sau tăng lên 6,0-8,0m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m. Biển động dữ dội.

Khuyến cáo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.