Bão Fung Wong giật cấp 17, trên vùng ven biển phía Đông đảo Luzon

  • Chủ nhật, 9/11/2025 20:47 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định: Từ 72h đến 96h tiếp theo, bão Fung Wong di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19h ngày 9/11, vị trí tâm bão Fung Wong ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16 (167-201km/giờ), giật trên cấp 17.

Bản đồ vị trí cơn bão Fung Wong.

Từ 72h đến 96h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Bão Fung Wong tiếp tục gây gió mạnh, sóng lớn. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4,0-6,0m, sau tăng lên 6,0-8,0m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m. Biển động dữ dội.

Khuyến cáo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Bão số 13 gây thiệt hại hơn 2.287 tỷ đồng tại Đắk Lắk

Bão số 13 gây thiệt hại hơn 2.287 tỷ đồng tại Đắk Lắk, làm hàng nghìn nhà cửa, hạ tầng và sản xuất bị tàn phá. Tỉnh này triển khai hỗ trợ khẩn cấp, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và tái thiết sau thiên tai.

2 giờ trước

Thực hư clip 6 triệu view ‘tôn bay cắt đứt cây dừa’

Một tài khoản mạng xã hội đăng video cho rằng trong bão số 13 ở Đắk Lắk đã xảy ra vụ tôn bay cắt đứt ngang cây dừa. Clip thu hút gần 6 triệu view và đang gây tranh cãi.

2 giờ trước

Lời kể của người đàn ông Lý Sơn sống sót sau 48 giờ giữa bão biển

Theo lời vị thuyền trưởng tàu cứu hộ, khi được kéo lên từ biển, anh Lê Văn Sanh vẫn trong trạng thái hoảng loạn, miệng liên tục nói mê sảng: “Sao đưa tôi đi đâu đây... tôi về mấy ngày nay đang đi tắm biển mà...”.

3 giờ trước

    Mo 1 cua xa day thuy dien Son La hinh anh

    Mở 1 cửa xả đáy thủy điện Sơn La

    36 phút trước 21:41 9/11/2025

    0

    Công ty Thủy điện Sơn La vừa có văn bản gửi Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, gồm: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Phú Thọ và Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc mở 1 cửa xả đáy thủy điện Sơn La và vận hành cửa tràn xả mặt điều tiết hồ chứa thủy điện Lai Châu vào chiều nay 9/11.

