M

Xã hội

Thực hư clip 6 triệu view ‘tôn bay cắt đứt cây dừa’

  • Chủ nhật, 9/11/2025 19:51 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Một tài khoản mạng xã hội đăng video cho rằng trong bão số 13 ở Đắk Lắk đã xảy ra vụ tôn bay cắt đứt ngang cây dừa. Clip thu hút gần 6 triệu view và đang gây tranh cãi.

Ngày 9/11, lãnh đạo UBND xã Xuân Cảnh (Đắk Lắk) cho biết địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả bão. Về thông tin cơn bão số 13 khiến tôn bay làm đứt lìa cây dừa, vị này nói sẽ xác minh thêm thông tin.

Trước đó, tài khoản mạng xã hội đăng đoạn clip 27 giây ghi cảnh gốc dừa bị cắt ngang với vết cắt dạng gợn sóng, giống hình tấm tôn. Video nhanh chóng thu hút gần 6 triệu lượt xem, hàng chục nghìn bình luận và gây tranh cãi dữ dội.

Bao so 13 anh 1Bao so 13 anh 2Bao so 13 anh 3Bao so 13 anh 4

Hình ảnh cây dừa được cho là bị tôn bay cắt lìa. Ảnh cắt từ clip.

Nhiều ý kiến cho rằng gió mạnh có thể khiến tôn vướng vào và cắt đứt thân dừa. Ngược lại, không ít người phản bác nhận định này là vô lý. Một số ý kiến phân tích: Tấm tôn đơn lẻ khó cắt dừa, nhưng nếu cả mái tôn bị gió cuốn thì có khả năng gây đứt.

Một số người nhận xét vết cắt giống sóng tôn nhưng video chưa đủ rõ ràng. Trưa 9/11, chủ tài khoản tiếp tục đăng thêm clip quay kỹ phần gốc và ngọn dừa, khẳng định mục đích chỉ là cảnh báo sức gió khủng khiếp của bão, không muốn tranh cãi.

Người này cho biết sự việc xảy ra tại xã Xuân Cảnh, gần Trường THPT Phan Chu Trinh ở Đắk Lắk.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Bão Fung-wong có cường độ mạnh thêm hướng về khu vực Bắc Biển Đông

Dự báo đến 13h ngày 10/11, bão Fung-wong trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió cấp 13, giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/h.

5 giờ trước

Tỉnh Đắk Lắk ước tính thiệt hại hơn 2.200 tỷ đồng do bão số 13

Hiện chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng và nhân dân tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão nhằm sớm ổn định đời sống.

8 giờ trước

Người dân Gia Lai chật vật vì vẫn mất điện

Bão số 13 đổ bộ khiến hệ thống điện thắp sáng trên địa bàn phía Đông tỉnh Gia Lai bị hư hỏng, mất điện diện rộng khiến nhiều hoạt động bị tê liệt, người dân phải lùng sục, đội nắng để sạc pin điện thoại.

9 giờ trước

https://tienphong.vn/thuc-hu-clip-6-trieu-view-ton-bay-cat-dut-cay-dua-post1794764.tpo

Huỳnh Thủy/Tiền Phong

Bão số 13 Đắk Lắk Thiệt hại Clip triệu view cắt đôi cây dừa

    Bao so 13 gay thiet hai hon 2.287 ty dong tai Dak Lak hinh anh

    Bão số 13 gây thiệt hại hơn 2.287 tỷ đồng tại Đắk Lắk

    33 phút trước 19:56 9/11/2025

    0

    Bão số 13 gây thiệt hại hơn 2.287 tỷ đồng tại Đắk Lắk, làm hàng nghìn nhà cửa, hạ tầng và sản xuất bị tàn phá. Tỉnh này triển khai hỗ trợ khẩn cấp, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và tái thiết sau thiên tai.

