Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe máy đâm xe máy, 4 người tử vong

  • Thứ tư, 4/3/2026 18:40 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Theo lực lượng chức năng, cả 4 người ngồi trên 2 xe máy độ tuổi 15-20 tuổi đã tử vong sau vụ va chạm. Nguyên nhân ban đầu do cả hai xe phóng nhanh, đâm trực diện vào nhau.

Theo đó, vụ TNGT xảy ra đêm 3/3 tại km 33+500 QL4B đoạn qua thôn 8+10 Na Dương, tỉnh Lạng Sơn. Thời điểm này xe mô tô biển 19D1 069XX đi hướng Lộc Bình - Lợi Bác va chạm với xe mô tô biển 12LA-067XX lưu thông theo chiều ngược lại.

Xe may anh 1

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đ.X.

Vụ tai nạn khiến B.V.H. (17 tuổi), L.D.A. (15 tuổi), H.V.T. (20 tuổi) và C.V.H. (18 tuổi) đều trú xã Lợi Bác, tỉnh Lạng Sơn tử vong tại chỗ, cả hai phương tiện hư hỏng hoàn toàn.

Nhận định sơ bộ ban đầu được xác định là do cả hai xe đều phóng nhanh, đâm vào nhau trực diện tại vị trí tim đường QL4B dẫn đến tai nạn thương tâm.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân sự việc.

Luật sư nhận định vụ xe bán tải suýt đẩy 3 người vào gầm xe đầu kéo

Trong vụ việc này xe máy do tác động của xe bán tải đã đổ ra, nạn nhân đã bị ngã nhưng may mắn thoát khỏi hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

21:30 2/3/2026

Dựng lại hiện trường vụ xe bán tải suýt đẩy 3 người vào gầm xe đầu kéo

Ngày 2/3, lực lượng chức năng tiến hành phân luồng giao thông để dựng lại hiện trường vụ xe bán tải tạt đầu xe máy khiến 3 người suýt gặp nạn.

18:53 2/3/2026

TP.HCM: Ôtô mất lái tông xe máy trong đêm

Tối muộn 15/2, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại phường Nhiêu Lộc, TPHCM.

07:31 16/2/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/4-nguoi-tu-vong-sau-vu-va-cham-xe-may-o-lang-son-post1824814.tpo

Quốc Nam/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Xe máy Xe máy Tử vong Tai nạn Giao thông Lạng Sơn

    Đọc tiếp

    Tu nguyen giao nop te te quy hiem o Can Tho hinh anh

    Tự nguyện giao nộp tê tê quý hiếm ở Cần Thơ

    1 giờ trước 06:03 5/3/2026

    0

    Chiều 4/3, Công an phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và phối hợp bàn giao một con tê tê quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý