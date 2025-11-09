Tỉnh Đắk Lắk ước tính thiệt hại hơn 2.200 tỷ đồng do bão số 13

Hiện chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng và nhân dân tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão nhằm sớm ổn định đời sống.

Tính đến sáng 9/11, bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giá trị thiệt hại ban đầu khoảng 2.287 tỷ đồng ; trong đó thiệt hại sơ bộ về nuôi trồng thủy sản là 1.900 tỷ đồng .

Hiện chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng và nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão nhằm sớm ổn định đời sống.

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tập trung toàn lực khắc phục hậu quả, khẩn trương thông đường, sửa chữa nhà ở bị hư hỏng, hỗ trợ các gia đình có nhà sập, bảo đảm lương thực, nước sạch, điện sinh hoạt cho người dân.

Các địa phương, ngành chức năng tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại, có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho các hộ bị ảnh hưởng nặng và sớm ổn định đời sống sinh hoạt, sản xuất cho người dân chịu thiệt hại do mưa bão.

Cây cầu bị cuốn trôi một đoạn dài khoảng 15m ở Đắk Lắk. Ảnh: TTXVN phát.

Nhằm kịp thời hỗ trợ nguồn lực cho các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, ngày 8/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định cấp số tiền 45 tỷ đồng từ nguồn Quỹ cứu trợ tỉnh (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh) để hỗ trợ cho các xã, phường thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 13 gây ra.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định cấp 35 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2025 để hỗ trợ cho các xã, phường bị thiệt hại nặng nề trong bão.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, để sớm khắc phục thiệt hại do bão số 13 và mưa lũ gây ra, ổn định đời sống nhân dân trong tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính tiếp tục tổng hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục thiệt hại do bão, lũ lụt, nhất là hỗ trợ để khắc phục nhà ở, công trình thiết yếu.

Đồng thời, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia xem xét hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả do bão và mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, tổng hợp báo cáo nhanh từ các địa phương cho thấy, bão số 13 và mưa lớn đã gây thiệt hại lớn về sản xuất và cơ sở hạ tầng.

Đặc biệt, có 3 người chết và 8 người bị thương; 118 nhà hư hỏng hoàn toàn, 5.909 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 5.521 lượt nhà bị ngập nước, hiện nước lũ đã rút; có 57 điểm trường bị ảnh hưởng, với 23 phòng học, hơn 1.200 m tường rào bị hư hỏng, sập đổ.

Về sản xuất nông, ngư nghiệp, tổng diện tích bị ảnh hưởng thiệt hại trên 28.000ha cây lâu năm, cây hằng năm, hoa màu; 144 con gia súc, 4.493 con gia cầm bị nước lũ cuốn trôi.

Có 33 tàu đánh bắt hải sản của ngư dân bị sóng đánh hư hỏng khi neo trong khu vực neo đậu. Tổng số lồng, bè bị thiệt hại khoảng 54.000 lồng, ước tính sơ bộ khoảng 1.900 tỷ đồng .

Ngoài ra, bão số 13 còn gây thiệt hại nặng nề về đường giao thông, công trình thủy lợi, hạ tầng viễn thông, các dự án đang thi công ở phía Đông tỉnh.