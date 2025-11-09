Bão Fung-wong duy trì cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh

Bão Fung-wong mạnh cấp 15, giật cấp 17, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, ảnh hưởng khu vực Bắc Biển Đông, cảnh báo gió mạnh và sóng lớn.

Từ dữ liệu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy bão Fung-wong vẫn duy trì cường độ rất mạnh và di chuyển nhanh.

Hồi 7h ngày 9/11, vị trí tâm bão Fung-wong ở vào khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 124,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183 km/h), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30 km/h.

Hướng đi của bão Fung-wong. Nguồn: Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Dự báo, đến 7h ngày 10/11, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/h. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7h ngày 11/11, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ từ 10-15 km/h. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7h ngày 12/11, bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 12, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó là Bắc Đông Bắc, tốc độ 10-15 km/h. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72-120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và cường độ có xu hướng giảm dần.

Trên biển, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6 m, sau tăng lên 6-8 m, vùng gần tâm bão 8-10 m. Biển động dữ dội.

Cảnh báo trong khoảng ngày 10-12/11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 8-10m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.