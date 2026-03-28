Dự án cải tạo kênh 9.000 tỷ ở TP.HCM dở dang sau hơn 3 năm khởi công

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews tại gói thầu XL-05 (khu vực gần cầu Bưng), tình trạng thi công cầm chừng thể hiện rõ rệt. Một bên đã hình thành đường ven kênh, trong khi phía còn lại vẫn ngổn ngang vật liệu, cỏ mọc phủ kín dự án.

Thời gian gần đây, trên công trường khá vắng vẻ, chỉ lác đác vài công nhân làm việc, nhiều máy móc nằm im hoặc hoạt động cầm chừng.

Người dân sống gần khu vực cho biết tình trạng “lúc làm, lúc nghỉ” đã kéo dài trong nhiều năm qua. Có thời điểm thi công rầm rộ trong vài ngày, sau đó lại im ắng cả tuần, khiến tiến độ tổng thể thiếu ổn định.

Nhiều đoạn kênh hoàn toàn không có dấu hiệu thi công, vật liệu xây dựng tập kết thành đống, sắt thép phơi ngoài trời lâu ngày có dấu hiệu hoen gỉ.

Việc thi công cầm chừng ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và kinh doanh của người dân. Nhiều hộ dân phản ánh đường sá bụi bặm vào mùa khô, lầy lội khi mưa xuống, thậm chí trở thành bãi đổ rác trộm.

Trước đó, dự án từng đặt mục tiêu về đích vào dịp lễ 30/4/2025 nhưng đã phải điều chỉnh do các vướng mắc phát sinh.

Trong ảnh là gói thầu XL-08 (cầu Chợ Cầu - cầu Trường Đai) với mức đầu tư hơn 491 tỷ đồng vẫn trong tình trạng thi công dang dở.

Gói thầu XL-01 (khu vực gần cầu Nước Lên) là một trong những điểm sáng của toàn bộ dự án với tiến độ hoàn thành hơn 70%.

Gói thầu này dài 4 km, có giá trị hợp đồng hơn 1.079 tỷ đồng và 11 thành viên tham gia trong liên danh.

Đến nay, tiến độ tổng thể toàn bộ dự án đạt 67,5% khối lượng. Đối với các hạng mục cụ thể, phần kè bê tông đã hoàn thành 98%, phần đường giao thông và hạ tầng đạt 57%.

Dự án có 10 gói xây lắp chính, tiến độ các gói thầu đạt từ 55% đến 80% khối lượng. Trong đó, gói số 9 đạt cao nhất gần 80%, gói số 1 và số 8 đạt khoảng 70%.

Lý giải về tình trạng thi công không đồng đều, nhiều đoạn gián đoạn kéo dài, đại diện Ban dự án 4 chia sẻ dự án đang đối mặt với một số khó khăn. Cụ thể, về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, vẫn còn 10 trường hợp chưa giải quyết xong. Những trường hợp này nằm rải rác ở các gói thầu khác nhau, dẫn đến tình trạng mặt bằng không liền mạch. Thậm chí, có một trường hợp thi công đến trước nhà, hộ dân không cho đơn vị thi công, buộc phải tạm dừng.

Ông Võ Viết Cường, Phó trưởng Ban dự án 4, đặt quyết tâm đưa dự án hoàn thành mục tiêu tiến độ đề ra. Cụ thể, đến ngày 30/9, dự án dự kiến thông xe và hoàn thiện cơ bản 6 gói thầu (số 1, 2, 7, 8, 9, 10); và đến giai đoạn 30/10-30/11, dự án sẽ hoàn thành thông xe cho 4 gói thầu còn lại (số 3, 4, 5, 6). Đến 31/12, dự án quyết tâm thông xe toàn tuyến 64 km cả hai bên bờ kênh.

Dọc tuyến rạch Xuyên Tâm dài 8,9 km, có đoạn thi công nhộn nhịp nhưng cũng không ít đoạn gần như "đứng yên". Phần lớn nhà dân vẫn tồn tại quanh ven kênh, chưa được di dời.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.