Dự án 63 tỷ USD Trump Organization - Arab Saudi gây tranh cãi

Các cuộc đàm phán giữa Trump Organization và dự án Diriyah trị giá 63 tỷ USD cho thấy sự giao thoa sâu sắc giữa hoạt động ngoại giao và lợi ích kinh doanh của gia đình tổng thống Mỹ.

Kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại vị trí quyền lực nhất Nhà Trắng, Trump Organization, tập đoàn tư nhân do gia đình Trump điều hành, liên tục gia tăng các động thái hướng ra toàn cầu. Các lĩnh vực được gia đình ông Trump chú trọng gồm bất động sản, sự kiện tư nhân và tiền mã hóa.

Giữa bối cảnh đó, Arab Saudi nổi lên như thị trường trọng điểm, nơi nhiều đối tác vùng Vịnh đang thúc đẩy các cơ hội hợp tác thương mại quy mô lớn.

Cơ hội lớn cho gia đình Trump

Diriyah, dự án tái phát triển trị giá 63 tỷ USD , đã trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của gia đình Trump. Đây là một trong những dự án bất động sản lớn nhất do chính phủ Arab Saudi đầu tư, với định hướng biến khu đô thị cổ thành điểm đến văn hóa - thương mại - lưu trú cao cấp.

Thái tử Mohammed bin Salman (phải) tiếp đón Tổng thống Trump trong chuyến công du đến Arab Saudi hồi tháng 5. Ảnh: New York Times.

Theo New York Times, chuyến thăm cấp nhà nước của ông Trump đến Arab Saudi hồi tháng 5 đã đặt nền tảng cho các cuộc trao đổi thương mại hiện nay. Khi giới chức Saudi đưa ông tham quan Diriyah và trình bày quy mô dự án, cách tiếp cận “như một nhà phát triển bất động sản” của ông Trump được cho là đã gây ấn tượng mạnh với giới cầm quyền Arab Saudi.

Trong bối cảnh Thái tử Mohammed bin Salman sắp tới Washington nhằm thúc đẩy các thỏa thuận quốc phòng và công nghệ hạt nhân, việc song hành giữa đối thoại ngoại giao và cơ hội kinh doanh đặt ra nhiều câu hỏi về tính rạch ròi trong vai trò quốc gia và vai trò gia đình của ông Trump, theo New York Times.

Các cuộc đàm phán về việc đưa thương hiệu Trump vào Diriyah đã được xác nhận bởi ông Jerry Inzerillo, giám đốc điều hành dự án. Ông Inzerillo cho biết thỏa thuận “chỉ còn là vấn đề thời gian”, cho thấy mức độ tiến triển khá rõ nét. Đây có thể là dự án tiếp nối mô hình cấp phép thương hiệu cao cấp mà Trump Organization áp dụng ở nhiều nơi trên thế giới.

Diriyah trải rộng 13 km2, dự kiến gồm 40 khách sạn, khu văn phòng, trung tâm thương mại và các khu nhà ở cao cấp. Theo giới chức dự án, hàng tỷ USD giá trị bất động sản đã được bán, cho thấy sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Tổng thống Trump trong một diễn đàn ở Riyadh hồi tháng 5. Ảnh: New York Times.

Arab Saudi đã tận dụng chuyến thăm của ông Trump để trưng bày mô hình kiến trúc Diriyah ngay tại quốc yến, một động thái thể hiện nỗ lực thu hút hợp tác thương mại từ phía Mỹ.

Tại một diễn đàn đầu tư ở Riyadh, ông Trump ca ngợi tốc độ phát triển của Arab Saudi, gọi đây là “giai đoạn đầy hứng khởi” của khu vực. Những phát biểu này được đánh giá có thể tạo hiệu ứng tích cực đối với tiến trình đàm phán tại Diriyah.

Sân chơi lớn nhất

Các đối tác thương mại trong khu vực vùng Vịnh cũng có vai trò đáng kể trong việc thúc đẩy thương vụ giữa dự án Diriyah và Trump Organization. Dar Global, đối tác nước ngoài quan trọng nhất của Trump Organization, gần đây cho thấy khả năng triển khai thêm một dự án Trump mới tại Arab Saudi.

Dar Global từng dẫn dắt các dự án Trump tại Jeddah, Riyadh, Dubai và Qatar, nhiều dự án trong số này liên quan đến các thực thể thuộc chính phủ vùng Vịnh. Việc Dar Global trưng bày mô hình các tòa tháp Trump dự kiến xây dựng ở London và Riyadh, đồng thời sử dụng hình ảnh gia đình Trump trong tài liệu quảng bá, được xem như tín hiệu về quan hệ hợp tác sâu rộng.

Mô hình nhượng quyền thương hiệu lâu nay là nền tảng trong chiến lược kinh doanh của Trump Organization. Riêng trong năm 2024, Dar Global đã trả 21,9 triệu USD tiền phí cấp phép thương hiệu cho phía gia đình Trump.

Tuy nhiên, các hợp đồng nhượng quyền của Dar Global không được công bố công khai, khiến các điều khoản tài chính trở nên thiếu minh bạch và thường bị giới quan sát đặt câu hỏi, theo New York Times.

Biển hiệu quảng bá sân golf của Trump Organization ở Dubai vào năm 2017. Ảnh: New York Times.

Trump Organization từng cam kết dừng ký kết thỏa thuận kinh doanh quốc tế sau cuộc bầu cử năm 2016 nhằm tránh xung đột lợi ích. Tuy nhiên, cam kết này chấm dứt khi nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump kết thúc, mở đường cho hàng loạt thương vụ quốc tế mới, trong đó Saudi Arabia là một điểm nhấn đáng chú ý.

Thông tin về thương vụ Diriyah cũng cho thấy gia đình Trump ngày càng thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến bất động sản vùng Vịnh. Con trai thứ của tổng thống đương nhiệm Eric Trump, người tham gia sâu vào hoạt động kinh doanh của Trump Organization, từng mô tả khu vực vùng Vịnh là “sân chơi lớn nhất của mọi nhà phát triển”, phản ánh tham vọng mở rộng thị trường ngoài nước Mỹ.