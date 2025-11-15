Ông Trump xoa dịu người Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ra quyết định giảm thuế nhập khẩu cà phê, thịt bò và trái cây giữa lúc lo ngại về chi phí sinh hoạt của người Mỹ đang gia tăng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 2/4. Ảnh: Reuters.

Ngày 14/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp giảm thuế nhập khẩu đối với thịt bò, cà chua, cà phê, chuối và một số mặt hàng nông sản khác.

Sắc lệnh mới loại trừ một số mặt hàng nông sản khỏi mức thuế “có đi có lại” giữa Mỹ và các quốc gia, vốn dao động từ 10% đến 50%. Dù vậy, các mặt hàng nông sản nhập khẩu được đề cập trong sắc lệnh vẫn không được miễn thuế hoàn toàn.

Trước đó, cà chua từ Mexico - nguồn cung lớn của Mỹ - chịu mức thuế 17% áp dụng từ tháng 7, sau khi một thỏa thuận thương mại kéo dài gần ba thập kỷ giữa hai nước hết hiệu lực, khiến giá cà chua tăng ngay lập tức.

Những mặt hàng nông sản vừa được gỡ bỏ khỏi diện thuế “có đi có lại” đều nằm trong nhóm mặt hàng tăng giá mạnh nhất tại Mỹ kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Nguyên nhân tăng giá là bởi các mức thuế mà ông đặt ra đối với hàng nhập khẩu, trong khi nguồn cung nội địa không đủ đáp ứng nhu cầu người dân.

Brazil - quốc gia cung cấp cà phê lớn nhất cho Mỹ - đã chịu mức thuế 50% từ tháng 8. Dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng CPI cho thấy người tiêu dùng Mỹ phải trả giá cà phê cao hơn gần 20% trong tháng 9 năm nay so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết động thái giảm thuế chỉ tập trung vào “các mặt hàng nông nghiệp Mỹ không tự sản xuất”.

Động thái giảm thuế của ông Trump diễn ra sau khi cử tri bày tỏ sự thất vọng về tình hình kinh tế Mỹ trong các cuộc khảo sát thăm dò.

Khảo sát do CNN/SSRS tiến hành cho thấy hơn 60% người Mỹ cho rằng những vấn đề nền kinh tế Mỹ đang gặp phải phần nhiều là do các chính sách của ông Trump.

Cuộc thăm dò được thực hiện cuối tháng 10 đối với 1.245 người trưởng thành tại Mỹ. Kết quả thăm dò còn cho thấy chỉ có 37% người Mỹ hài lòng với cách ông Trump đang điều hành đất nước, 63% không hài lòng.

Gần một nửa số người tham gia khảo sát (47%) coi kinh tế và chi phí sinh hoạt là vấn đề cấp bách nhất của nước Mỹ hiện nay. Đáng chú ý, 61% người tham gia khảo sát nhận định chính sách của ông Trump khiến tình trạng kinh tế Mỹ tệ hơn.

Bên cạnh đó, kết quả một số cuộc bầu cử cấp địa phương diễn ra hồi đầu tháng này cũng chứng kiến chiến thắng của các ứng viên đảng Dân chủ. Đây được xem là tín hiệu rất đáng quan tâm đối với chính quyền của ông Trump.

Nhận định về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra trong năm 2026, tờ Financial Times cho rằng chính quyền của Tổng thống Trump đang ở vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Ông Trump cần phải thừa nhận sự bất mãn của người dân trong việc chi phí sinh hoạt gia tăng và cần tìm cách giải quyết, để không tạo thêm bất lợi cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Với động thái mới nhất, có thể thấy ông Trump đang bắt đầu xoa dịu người Mỹ và tìm cách giảm chi phí sinh hoạt cho người dân.