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Kinh doanh

Dragon Capital đang mua gom cổ phiếu DXG

  • Thứ hai, 16/11/2026 11:24 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital liên tiếp mua vào cổ phiếu DXG, nâng tỷ lệ sở hữu tại Bluemarq Group lên 6,19% sau gần 4 tháng rời danh sách cổ đông lớn.

Nhóm quỹ đầu tư liên quan Dragon Capital vừa có động thái gia tăng sở hữu tại CTCP Bluemarq Group (HoSE: DXG), doanh nghiệp tiền thân là Tập đoàn Đất Xanh.

Theo các báo cáo thay đổi sở hữu được công bố, trong giai đoạn từ ngày 4/11 đến 12/11, nhóm nhà đầu tư này đã mua ròng tổng cộng khoảng 17,45 triệu cổ phiếu DXG.

Cụ thể, trong giao dịch ngày 4/11, Dragon Capital mua ròng 5 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,81% lên 5,21% vốn điều lệ, qua đó trở lại vị thế cổ đông lớn tại doanh nghiệp.

Đến ngày 12/11, nhóm quỹ này tiếp tục mua thêm 2,6 triệu cổ phiếu DXG. Trong đó, Norges Bank mua 800.000 đơn vị; Vietnam Enterprise Investments Limited và Wareham Group Limited mỗi quỹ mua 750.000 cổ phiếu. Gates Foundation Trust mua thêm 200.000 đơn vị, còn Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust mua 100.000 cổ phiếu.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu DXG do nhóm nhà đầu tư này nắm giữ tăng từ 75,9 triệu đơn vị lên hơn 78,5 triệu đơn vị, tương đương 6,19% vốn doanh nghiệp. Trong nhóm, Hanoi Investments Holdings Limited là tổ chức nắm giữ nhiều cổ phiếu DXG nhất với 27,35 triệu đơn vị, tương ứng 2,16% vốn.

Đáng chú ý, hồi tháng 7, Dragon Capital từng bán ròng hơn 546.000 cổ phiếu DXG, kéo tỷ lệ sở hữu từ trên 5% xuống 4,9573% và rời danh sách cổ đông lớn của doanh nghiệp. Như vậy, chỉ sau khoảng 4 tháng, nhóm quỹ ngoại đã quay trở lại và tiếp tục gia tăng tỷ lệ nắm giữ tại DXG.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DXG có nhịp hồi phục trong những phiên đầu tháng 11. Từ mức 9.860 đồng/cổ phiếu ngày 2/11, thị giá tăng lên 11.100 đồng/cổ phiếu khi kết thúc phiên 13/11, tương ứng mức tăng gần 13%. Thanh khoản cũng ghi nhận những phiên đột biến, với gần 38,6 triệu cổ phiếu được giao dịch ngày 4/11 và hơn 31,6 triệu đơn vị trong phiên 6/11.

Cùng thời điểm nhóm quỹ ngoại gia tăng sở hữu, ông Hà Đức Hiếu, Thành viên HĐQT Bluemarq Group, cũng đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu DXG trong thời gian từ ngày 3/11 đến 2/12. Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu ông Hiếu nắm giữ dự kiến tăng lên gần 15,5 triệu đơn vị, tương đương khoảng 1,22% vốn điều lệ.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm nay, Bluemarq Group ghi nhận doanh thu thuần khoảng 2.823 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt khoảng 253 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm hơn 50%, còn 106 tỷ đồng.

Riêng quý III, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt khoảng 683 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ đạt 3,2 tỷ đồng, giảm tới 98%.

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Thủy Tiên

Bluemarq Group Tập đoàn Đất Xanh Dragon Capital mua dxg cổ đông ngoại DXG cổ đông lớn DXG

  • Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh

    Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh

    Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh đứng đầu về môi giới và đầu tư các dự án bất động sản với 29,1% thị phần phân phối bất động sản năm 2017. Hiện công ty sở hữu khoảng 44 dự án BĐS với tổng vốn đầu tư trên 63.000 tỷ đồng.

    • Thành lập: 2003
    • Sáng lập: Lương Trí Thìn
    • Mã cổ phiếu: DXG

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