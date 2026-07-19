Dragon Capital tiếp tục bán cổ phiếu DXG, không còn là cổ đông lớn

Nhóm quỹ Dragon Capital vừa bán ròng hơn 546.000 cổ phiếu DXG, đưa tỷ lệ sở hữu xuống còn 4,96%. Đây là lần thứ hai quỹ ngoại giảm tỷ lệ nắm giữ tại doanh nghiệp trong hơn 1 tháng.

Bluemarq Group tiền thân là CTCP Tập đoàn Đất Xanh. Ảnh: DXG.

Nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý vừa giảm tỷ lệ sở hữu tại CTCP Bluemarq Group (HoSE: DXG). Cụ thể, quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited đã bán 515.000 cổ phiếu DXG, Norges Bank bán 200.000 cổ phiếu và Gates Investments Limited bán 100.000 cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) mua vào 268.800 cổ phiếu.

Tính chung, nhóm Dragon Capital đã bán ròng 546.200 cổ phiếu DXG trong phiên giao dịch ngày 16/7, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ trên 5% xuống còn 4,96% vốn điều lệ. Với tỷ lệ này, nhóm quỹ chính thức không còn là cổ đông lớn tại Bluemarq Group.

Trước đó, ngày 12/6, nhóm quỹ này cũng đã bán ra 2,6 triệu cổ phiếu DXG.

Động thái thoái vốn diễn ra trong bối cảnh thị giá cổ phiếu DXG liên tục suy giảm. Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/7, mã này dừng ở mức 12.200 đồng/cổ phiếu, giảm gần 30% trong một năm qua. So với vùng đỉnh gần nhất thiết lập ngày 15/9/2025 ở mức 21.264 đồng/cổ phiếu, thị giá DXG đã mất khoảng 43%.

Bluemarq Group tiền thân là CTCP Tập đoàn Đất Xanh, doanh nghiệp đã hoàn tất việc đổi tên vào tháng 5 vừa qua.

Cùng với công ty mẹ, một số đơn vị trong hệ sinh thái cũng được tái định vị thương hiệu. Trong đó, CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An đổi tên thành CTCP Bluemarq Development, CTCP Đầu tư Đất Xanh Commercial đổi tên thành CTCP Bluemarq Asset Management. Đồng thời, CTCP Bluemarq Investment cũng được thành lập.

Theo mô hình mới, doanh nghiệp sẽ vận hành với 2 hệ thương hiệu, một thương hiệu mới mang tính quốc tế phục vụ mảng đầu tư, phát triển và hợp tác toàn cầu; trong khi thương hiệu Đất Xanh tiếp tục được giữ lại cho mảng dịch vụ.

Ban lãnh đạo DXG đánh giá năm 2026 sẽ là giai đoạn bản lề, tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường bất động sản nhờ các yếu tố hỗ trợ như chính sách vĩ mô thuận lợi, mặt bằng lãi suất duy trì ổn định, các bộ luật mới đi vào thực thi và đầu tư công tiếp tục được thúc đẩy.

Trên cơ sở đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 268 tỷ đồng trong năm nay, tăng khoảng 16% so với năm trước.

Trong quý I/2026, Bluemarq Group ghi nhận doanh thu hơn 1.467 tỷ đồng , tăng 59% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 214 tỷ đồng , cao gấp gần 2,7 lần cùng kỳ năm trước. Kết quả này tương đương khoảng 80% kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau 3 tháng đầu năm.