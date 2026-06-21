'Doraemon' thu được 200 tỷ đồng

Phần phim điện ảnh mới nhất về chú mèo máy thông minh đạt thành tích 200 tỷ đồng tại phòng vé Việt, lập kỷ lục là phần phim ăn khách nhất lịch sử thương hiệu.

Doanh thu Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Doraemon Movie 45) chạm mốc 200 tỷ đồng trong sáng 21/6, theo thống kê trên Box Office Vietnam. Với thành tích này, tác phẩm trở thành phim quốc tế ăn khách nhất năm 2026 tính tới hiện tại.

Sau hơn 1 tháng ra mắt, phần phim mới nhất về chú mèo máy tương lai đã giảm nhiệt, tụt xuống vị trí top 6 trên bảng tổng sắp phòng vé. Phim nhiều khả năng sẽ khép lại hành trình với thành tích trong ngưỡng 200- 205 tỷ đồng .

Trước khi làm mưa làm gió ở rạp Việt, bộ phim cũng từng gây sốt tại quê nhà. Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển kéo gần 3,2 triệu lượt khán giả ra rạp, củng cố vị thế của Doraemon như một trong những thương hiệu hoạt hình có sức hút ổn định nhất tại thị trường Nhật Bản.

Doraemon thu 200 tỷ đồng ở rạp Việt.

Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển là bản làm lại của phim cùng tên ra mắt vào năm 1983. Ở bản mới, cốt truyện vẫn xoay quanh chuyến du lịch hè của nhóm Nobita bất đắc dĩ biến thành hành trình giải cứu Trái Đất, với bối cảnh là nền văn minh bí ẩn dưới đáy biển. Song phần hình ảnh cùng một số chi tiết có sự chỉnh sửa.

Ngay trước khi phim cập bến rạp Việt, một tác phẩm đặc biệt mang tên Món quà là chuyến du lịch Việt Nam được tung ra. Tập phim này lấy bối cảnh là chuyến du lịch của nhóm bạn nhỏ trên mảnh đất hình chữ S. Loạt địa danh nổi tiếng như phố cổ Hội An, Cầu Rồng Đà Nẵng hay Bưu điện TP.HCM, hay các món ăn, lễ hội địa phương xuất hiện trong phim khiến khán giả thích thú.

Tập phim đặc biệt tạo ra hiệu ứng tích cực, góp phần không nhỏ giúp Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển có màn ra mắt bùng nổ ở rạp Việt.