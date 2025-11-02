Đồng yen Nhật rơi tự do

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) khiến thị trường thất vọng khi không nâng lãi suất, đẩy đồng yen rơi mạnh nhất kể từ tháng 7.

Tháng 10 ghi nhận mức suy giảm mạnh nhất của đồng yen Nhật kể từ tháng 7. Ảnh: Reuters.

Vào phiên giao dịch cuối tuần 31/10 vừa qua, đồng yen Nhật Bản tiếp tục mất giá. Đây chính thức là tháng có mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 7 sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) giữ nguyên chính sách tiền tệ siêu nới lỏng và tránh đưa ra lập trường “diều hâu” hơn về lộ trình tăng lãi suất, theo Reuters.

Trong khi đó, các tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy vẫn chưa có sự chắc chắn về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12, khiến chênh lệch lãi suất giữa 2 nền kinh tế nới rộng thêm.

BOJ vẫn thận trọng

Khi chênh lệch lãi suất tăng, dòng tiền có xu hướng chuyển khỏi đồng yen sang USD hoặc euro để tìm lợi suất cao hơn, khiến đồng nội tệ Nhật Bản tiếp tục mất giá.

Bà Satsuki Katayama, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cho biết chính phủ đang theo dõi sát sao thị trường ngoại hối với “mức độ khẩn cấp cao”, qua đó giúp đồng yen hồi phục nhẹ sau đà giảm ban đầu.

Dữ liệu công bố cùng ngày ghi nhận lạm phát cơ bản tại Tokyo tăng trong tháng 10 và duy trì trên mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, phát biểu thận trọng của ông Kazuo Ueda, Thống đốc BOJ về khả năng tăng lãi suất đã khiến thị trường thất vọng và kìm hãm đà phục hồi của đồng nội tệ này.

BOJ hiện vẫn giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 0,5% và cho biết sẽ theo dõi thêm diễn biến tiền lương và tiêu dùng trước khi có động thái mới.

Theo ông Noel Dixon, chuyên gia chiến lược vĩ mô tại State Street Global Markets, ông vẫn lạc quan về đồng yen dù BOJ hành động chậm, bởi việc bình thường hóa chính sách là điều không thể tránh khỏi và dự báo lãi suất có thể tăng lên 1% trong thời gian tới.

“Tiền lương hiện đã cao hơn đáng kể so với trước đây, và việc chính phủ mở rộng chi tiêu tài khóa sẽ càng củng cố xu hướng này”, ông Dixon nhận định.

Đồng yen hầu như đi ngang trong ngày cuối tháng 10, nhưng vẫn đang hướng đến tháng tồi tệ nhất kể từ tháng 7, khi USD tăng 4,2% so với đồng yen trong tháng vừa rồi.

Chỉ số Dollar Index tăng 0,35% lên 99,82 điểm, trên đà tăng 2% trong tháng và cũng là tháng mạnh nhất kể từ tháng 7.

Fed chia rẽ, euro và bảng Anh giảm giá

Tại Mỹ, Fed có sự chia rẽ quan điểm về hướng điều hành lãi suất. Ông Jerome Powell, Chủ tịch Fed nhìn nhận sự thiếu hụt dữ liệu kinh tế do chính phủ đóng cửa một phần, cùng quan điểm khác biệt giữa các thành viên, có thể khiến việc cắt giảm lãi suất thêm trong năm nay trở nên khó khăn hơn.

Như dự báo từ trước, Fed đã cắt giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 29/10, nhưng có 2 thành viên phản đối gồm: Thống đốc Stephen Miran muốn giảm mạnh hơn, còn Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City, Jeffrey Schmid lại muốn giữ nguyên.

Ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát biểu tại cuộc họp báo tại Washington D.C., Mỹ ngày 29/10. Ảnh: Reuters.

Ông Schmid cho biết lý do phản đối là vì lo ngại lạm phát cao kéo dài và dấu hiệu áp lực giá lan rộng, có thể làm dấy lên nghi ngờ về cam kết của Fed đối với mục tiêu 2%. Một số lãnh đạo khác như bà Lorie Logan (chi nhánh Dallas) và bà Beth Hammack (chi nhánh Cleveland) cũng nói không ủng hộ việc hạ lãi suất lần này.

Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta, Raphael Bostic nhận định chưa thể chắc chắn Fed sẽ tiếp tục giảm lãi suất trong tháng 12.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai lãi suất hiện chỉ đặt cược 63% khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12, giảm mạnh so với 93% hồi tuần trước.

Ông Dixon dự báo chỉ số Dollar Index có thể dao động quanh mức 102 điểm, trước khi tăng trở lại vào năm tới khi tăng trưởng kinh tế Mỹ cải thiện.

Trên thị trường châu Âu, đồng euro giảm 0,37% còn 1,1522 USD /EUR sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất ở mức 2% trong cuộc họp thứ 3 liên tiếp. ECB khẳng định chính sách hiện tại “đang ở vị thế phù hợp” khi rủi ro kinh tế dần hạ nhiệt. Đồng euro đã mất giá 1,8% trong tháng 10, khi USD tăng mạnh trên diện rộng.

Đồng bảng Anh (GBP) cũng giảm 0,14% xuống 1,3132 USD /GBP, thấp nhất kể từ 14/4, do áp lực chính trị quanh Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves và lo ngại ngân sách tháng 11 có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp, hộ gia đình và tăng trưởng kinh tế.

Tính trong tháng 10, bảng Anh đã mất 2,3% giá trị, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Anh giảm do kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) có thể cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến.

Các nhà phân tích của Bank of America nhận định tâm lý bi quan với bảng Anh “đang bị thổi phồng”, song khuyến nghị chưa nên mua vào trước khi có ngân sách mới và kết quả cuộc họp BoE tuần tới.