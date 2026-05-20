Dòng trạng thái ý nghĩa của Rice

Rạng sáng 20/5, sau khi Arsenal chính thức vô địch Premier League, Declan Rice đã đăng tải bức hình cùng dòng trạng thái gây chú ý.

Rice là một trong những cầu thủ nổi bật của đội hình Arsenal vô địch Premier League.

Rice viết trên trang cá nhân: ”Tôi đã nói với bạn rồi, mọi chuyện giờ đã kết thúc”. Cùng với đó, anh đăng tải bức ảnh chụp cùng những đồng đội đang chung vui chức vô địch tại trung tâm huấn luyện.

Dòng trạng thái này của cầu thủ người Anh liên hệ trực tiếp với câu nói của anh sau trận thua trước Man City tại vòng 33. Anh lắc đầu, nói lớn với Odegaard: “Mọi chuyện chưa xong đâu”.

Nhiều người không tin vào cơ hội vô địch của Arsenal thời điểm đó và chế nhạo Rice. Tuy nhiên, những người hâm mộ “Pháo thủ” lại xem đây là liều thuốc tinh thần cho toàn đội trong giai đoạn khó khăn ấy.

Sau trận thua 1-2 trên sân Etihad, Arsenal có liền 4 chiến thắng tại Premier League, trong khi Man City lại có hai lần sảy chân khi hoà trước Everton và Bournemouth. Đoàn quân của Mikel Arteta còn tiến vào trận chung kết Champions League sau 20 năm. Câu nói của Rice lúc này trở thành lời khích lệ được CĐV đội chủ sân Emirates lan truyền khắp mạng xã hội.

Mùa giải năm nay, cầu thủ số 41 ghi 4 bàn và có 7 kiến tạo. Vai trò của Rice trong sơ đồ của HLV Arteta là không thể thay thế. Anh được xem là một trong những nhân tố chính làm nên những mùa giải ấn tượng gần đây của Arsenal.

Ngày 24/5, Rice và các đồng đội sẽ hành quân đến Selhurst Park ở vòng 38 Premier League. Đó cũng sẽ là trận đấu mà Arsenal chính thức chạm tay vào chiếc cúp Ngoại Hạng Anh.