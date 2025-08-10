Động thái lạ của Phùng Khánh Linh

Phùng Khánh Linh ra mắt single "Tâm sự với đêm một mình" ngay giữa đêm. Ca khúc vẫn kế thừa tinh thần sáng tạo từ những single trước, song hiện thành tích tương đối trồi sụt.

Đêm 9/8, Phùng Khánh Linh bất ngờ phát hành single thứ 4 trong album Giữa muôn vạn muôn vạn người (dự kiến ra mắt cuối năm), mang tên Tâm sự với đêm một mình. Việc sản phẩm ra mắt ngay giữa đêm khiến không ít khán giả bất ngờ và tò mò.

Kế thừa tinh thần từ những single trước, Phùng Khánh Linh tiếp tục cho thấy mong muốn chinh phục những địa hạt sáng tạo ít được chú ý của nhạc pop, mà với Tâm sự với đêm một mình là Alternative Pop. Ca khúc còn kết hợp những âm thanh mang màu sắc Indie Rock.

Tâm sự với đêm một mình tiếp tục duy trì nét thú vị mà những khán giả trung thành đã quen thuộc ở Phùng Khánh Linh, đó là việc kết hợp giai điệu pop dễ tiếp cận với những thử nghiệm về âm thanh, phối khí và lối sáng tác giàu hình ảnh của nữ ca sĩ.

Phùng Khánh Linh bất ngờ ra mắt single giữa đêm. Ảnh: @phungkhanhlinh.

Thực chất, ca khúc lần này không quá phá cách như các single trước, nhưng lại gần gũi với khán giả đại chúng hơn nhờ tập trung vào phần điệp khúc. Sự sáng tạo nằm ở việc các verse xoay quanh được biến đổi liên tục, nghe “không lần nào giống lần nào”, tạo sự thú vị khi thưởng thức, trong khi điệp khúc được đặt ở trung tâm và lặp lại nhiều lần, giúp khán giả dễ ghi nhớ.

Tuy nhiên, thành tích của Tâm sự với đêm một mình hiện khá khiêm tốn, gần như không tạo được ảnh hưởng trên các bảng xếp hạng và ít xuất hiện trong các cuộc thảo luận. Việc phát hành vào nửa đêm cũng phần nào ảnh hưởng đến thành tích ban đầu.

Dù vậy, Phùng Khánh Linh vốn không phải cái tên thường tạo ra sản phẩm bùng nổ ngay khi ra mắt. Các thể nghiệm của cô thường cần thời gian để khán giả đại chúng ngấm dần, vì thế ít khi gây tiếng vang tức thì mà thường duy trì sức sống theo thời gian. Thành tích hiện tại do đó cũng chưa thể nói lên nhiều điều về thành bại của sản phẩm.

Phùng Khánh Linh (sinh năm 1994) được biết tới qua chương trình Giọng hát Việt 2015, thuộc đội Thu Phương. Sau khoảng 4 năm im ắng để tập trung cho việc học, năm 2019, Phùng Khánh Linh có ca khúc Hôm nay tôi buồn được khán giả yêu thích. Ca khúc vào đề cử Bài hát của năm tại giải Cống hiến.