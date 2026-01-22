Động thái khó hiểu của Amorim

Sự im lặng của Ruben Amorim sau khi rời MU khiến nhiều fan bất ngờ và cảm thấy khó hiểu.

Amorim không đưa ra bất kỳ thông điệp công khai nào sau khi rời Manchester United.

Đã 16 ngày kể từ khi Amorim chính thức rời ghế HLV trưởng MU, nhưng đến nay vẫn chưa có bất kỳ phát biểu nào từ ông hay ê-kíp đại diện. Ông im lặng hoàn toàn, không có bất kỳ thông cáo, lời chia tay, hay lời cảm ơn gửi tới CLB, cầu thủ hay người hâm mộ.

Theo The Guardian, đây là điều bất thường trong bóng đá hiện đại. Bởi lẽ, khi một HLV rời đi, cho dù bị sa thải hay tự nguyện từ chức, người hâm mộ thường mong đợi một lời chào tạm biệt hay một lời tri ân dành cho các CĐV.

Kể cả các HLV dù bất đồng với ban lãnh đạo đội, thì họ thường cảm ơn CĐV. Nhiều fan Manchester United thậm chí còn khá yêu mến Amorim, bảo vệ HLV này hàng ngày trên mạng xã hội.

Do đó, sự im lặng từ HLV người Bồ Đào Nha khiến một bộ phận CĐV MU bất ngờ và thấy khó hiểu. Họ mong một lời tạm biệt đơn giản, ít nhất là để tri ân hững người ủng hộ HLV này. Tuy nhiên, nhiều nhận định cho rằng việc Amorim không có tài khoản mạng xã hội chính thức, hoặc có thể tồn tại thỏa thuận trong hợp đồng khiến việc phát biểu công khai khó khăn hơn.

Dù vậy, với nhiều người, một thông điệp ngắn gọn từ Amorim dành cho MU sẽ là cử chỉ ý nghĩa. Đây vẫn là điều khá khó hiểu cho đến nay.

Amorim được MU bổ nhiệm vào tháng 11/2024 từ Sporting Lisbon, thay thế Erik ten Hag. Trong 14 tháng dẫn dắt, ông dẫn dắt "Quỷ đỏ" thi đấu 47 trận ở Premier League nhưng chỉ thắng 15 trận, đạt tỷ lệ 31%.

