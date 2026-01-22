Tiền vệ sinh năm 2003 của Barcelona gây kinh ngạc

Tiền vệ Fermin Lopez đang trải qua mùa giải thăng hoa nhất trong sự nghiệp khi tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Barcelona.

Fermin Lopez rực sáng ở mùa này. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 22/1, Lopez ghi cú đúp trong chiến thắng 4-2 của Barcelona trước Slavia Praha ở vòng phân hạng Champions League. Theo thống kê, với hai bàn thắng ở trận này, tiền vệ sinh năm 2003 nâng tổng thành tích mùa giải lên 20 lần góp dấu giày vào bàn thắng (10 bàn, 10 kiến tạo), dù mùa giải mới chỉ bước sang tháng 1/2026. Đây cũng là thành tích tốt nhất của Lopez kể từ khi được đôn lên thi đấu cho đội một Barcelona.

Theo AS, số bàn thắng và kiến tạo của Lopez giúp anh trở thành tiền vệ ghi bàn hiệu quả nhất trong top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, vượt qua nhiều ngôi sao đình đám khác.

Riêng tại đấu trường Champions League, Lopez in dấu giày vào 7 bàn thắng sau 6 trận, trở thành cầu thủ Tây Ban Nha thứ hai trong lịch sử Barcelona đạt được thành tích này, sau Luis Enrique ở mùa giải 1999/2000. Phong độ chói sáng của Lopez đang mang đến nhiều hy vọng cho Barcelona trong hành trình chinh phục đấu trường châu Âu mùa này.

Lopez đóng góp to lớn vào thành tích của Barcelona. Ảnh: Reuters.

Chiến thắng trước Slavia Praha giúp Barcelona thắng 8/9 lần đối đầu các đội bóng CH Czech tại Champions League, đồng thời nuôi hy vọng giành vé trực tiếp vào vòng trong khi chỉ phải chạm trán Copenhagen ở lượt trận cuối.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Lopez suýt chia tay Barcelona khi nhận được sự quan tâm từ Chelsea. “The Blues” từng đưa ra đề nghị đầu tiên trị giá 40 triệu euro, nhưng lập tức bị Barcelona từ chối.

CLB xứ Catalonia đưa ra mức định giá 70 triệu euro, rồi tiếp tục nâng lên 90 triệu euro nhằm làm nản lòng Chelsea. Động thái quyết liệt này khiến đội bóng thành London rời bỏ bàn đàm phán và chuyển sang mục tiêu khác.

