Động thái gay gắt của Triệu Lộ Tư

Sau khi rời công ty quản lý cũ, Triệu Lộ Tư nộp đơn kiện 17 cá nhân vì xúc phạm cô trên mạng xã hội.

Ngày 20/11, China Times đưa tin Triệu Lộ Tư đã nộp đơn kiện 17 người có hành vi công kích và bôi nhọ cô trên mạng xã hội. Động thái mạnh tay này diễn ra không lâu sau khi nữ diễn viên rời công ty quản lý cũ Ngân Hà Cool Entertainment, ký hợp đồng với công ty mới Hổ Kình, đồng thời thành lập phòng làm việc riêng.

Theo thông tin, khi chuyển sang công ty mới, Triệu Lộ Tư được hậu thuẫn mạnh mẽ. Đến hôm nay, đại diện của cô đã đăng tải tuyên bố pháp lý: “Những tháng gần đây, trên mạng xuất hiện nhiều người đăng tải lời lẽ xúc phạm và phỉ báng đối với cô Triệu Lộ Tư. Các hành vi này đã xâm phạm nghiêm trọng danh dự, quyền chân dung và các quyền lợi hợp pháp khác của cô”.

Phía công ty quản lý cũng cho biết họ đã ủy quyền cho đội ngũ luật sư thu thập chứng cứ liên quan đến các tài khoản Weibo vi phạm, và chính thức khởi động quy trình tố tụng nhằm bảo vệ lợi ích của Triệu Lộ Tư.

Ở đoạn kết thông cáo, phía Triệu Lộ Tư cảnh báo rằng đây mới là bước đầu trong quá trình bảo vệ quyền lợi của nữ diễn viên. Họ yêu cầu các tổ chức và cá nhân vi phạm lập tức gỡ bỏ toàn bộ nội dung xâm phạm, nếu không sẽ tiếp tục bị truy cứu trách nhiệm.

Triệu Lộ Tư vừa ký hợp đồng với một công ty quản lý mới. Ảnh: Weibo.

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, là một trong những ngôi sao nữ nổi tiếng Trung Quốc. Cô tham gia các bộ phim truyền hình như Tinh hán xán lạn, Vụng trộm không thể giấu, Rèm ngọc châu xa...

Sự nghiệp của Triệu Lộ Tư từng tạm ngừng từ tháng 12/2024 khi nữ diễn viên lâm bạo bệnh và mới chỉ trở lại gần đây. Sau đó, cô tố công ty quản lý đối xử khắc nghiệt, thất hứa và kiểm soát dư luận, bôi nhọ cô. Triệu Lộ Tư lên mạng tố công ty ép cô phải trả phí đền bù hợp đồng. Nữ diễn viên cho biết cô bị ốm nhưng công ty lại cho rằng hành xử quái lạ, bị điên, khiến Lộ Tư cảm thấy bức xúc.

Theo 163, thực tế, trước khi vướng scandal, Triệu Lộ Tư được đánh giá là tiểu hoa đán lứa sinh sau năm 1995 có thành tích phim ảnh tốt. Đối thủ của Triệu Lộ Tư không nhiều, cô luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các nhà sản xuất.