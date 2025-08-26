Động thái của công ty từng có 'sếp' thao túng thị trường chứng khoán

Dược Lâm Đồng sẽ phát hành gần 14 triệu cổ phiếu cho 3 nhà đầu tư. Doanh nghiệp này từng do ông Đỗ Thành Nhân - người bị bắt về tội Thao túng thị trường chứng khoán - lãnh đạo.

CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar - HNX: LDP) vừa thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ 13,64 triệu cổ phiếu với giá 11.000 đồng/cp để huy động hơn 150 tỷ đồng . Thời gian nộp tiền mua từ ngày 22/8 đến ngày 30/9.

Ladophar dự kiến dùng 58,51 tỷ đồng trong số tiền huy động được để thanh toán các khoản nợ vay của công ty (bao gồm nợ vay ngân hàng và nợ trái phiếu); 25,75 tỷ đồng mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; 65,78 tỷ đồng còn lại đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị dự án xây dựng xưởng chiết xuất dược liệu bằng công nghệ CO2 siêu tới hạn.

Danh sách mua dự kiến bao gồm Quỹ Đầu tư Năng động Vision dự kiến mua 4,25 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 16,13% vốn điều lệ, CTCP Quản lý quỹ HD dự kiến mua 4 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 15,18% vốn điều lệ, CTCP APC Holdings dự kiến mua 5,39 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 20,46% vốn điều lệ.

Ladophar xuất hiện trên thị trường từ năm 1982 với tên gọi Xí nghiệp Liên hiệp Dược Lâm Đồng. Đến năm 2021, CTCP Louis Holdings trở thành cổ đông lớn của LDP. Quý IV/2021, sau khi có sự tham gia điều hành của các nhân sự chủ chốt từ Louis Holdings, LDP bất ngờ báo lãi ròng cao nhất từ khi thành lập là hơn 55 tỷ đồng . Nhờ kết quả trong quý IV khởi sắc, Ladophar xóa lỗ lũy kế 9 tháng đầu năm và ghi nhận lãi ròng 39 tỷ đồng lãi ròng năm 2021 trong khi năm trước lỗ 26 tỷ đồng .

Tháng 4/2022, ông Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Louis Holdings bị bắt về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”. Sau đó, CTCP Dược Lâm Đồng thông báo ông Phạm Trung Kiên sẽ đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 19/4/2022.