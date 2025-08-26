Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Động thái của công ty từng có 'sếp' thao túng thị trường chứng khoán

  • Thứ ba, 26/8/2025 20:27 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dược Lâm Đồng sẽ phát hành gần 14 triệu cổ phiếu cho 3 nhà đầu tư. Doanh nghiệp này từng do ông Đỗ Thành Nhân - người bị bắt về tội Thao túng thị trường chứng khoán - lãnh đạo.

CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar - HNX: LDP) vừa thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ 13,64 triệu cổ phiếu với giá 11.000 đồng/cp để huy động hơn 150 tỷ đồng. Thời gian nộp tiền mua từ ngày 22/8 đến ngày 30/9.

Ladophar dự kiến dùng 58,51 tỷ đồng trong số tiền huy động được để thanh toán các khoản nợ vay của công ty (bao gồm nợ vay ngân hàng và nợ trái phiếu); 25,75 tỷ đồng mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; 65,78 tỷ đồng còn lại đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị dự án xây dựng xưởng chiết xuất dược liệu bằng công nghệ CO2 siêu tới hạn.

Danh sách mua dự kiến bao gồm Quỹ Đầu tư Năng động Vision dự kiến mua 4,25 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 16,13% vốn điều lệ, CTCP Quản lý quỹ HD dự kiến mua 4 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 15,18% vốn điều lệ, CTCP APC Holdings dự kiến mua 5,39 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 20,46% vốn điều lệ.

chao ban co phieu, co phieu LDP, duoc lam dong anh 1

CTCP Dược Lâm Đồng thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ 13,64 triệu cổ phiếu.

Ladophar xuất hiện trên thị trường từ năm 1982 với tên gọi Xí nghiệp Liên hiệp Dược Lâm Đồng. Đến năm 2021, CTCP Louis Holdings trở thành cổ đông lớn của LDP. Quý IV/2021, sau khi có sự tham gia điều hành của các nhân sự chủ chốt từ Louis Holdings, LDP bất ngờ báo lãi ròng cao nhất từ khi thành lập là hơn 55 tỷ đồng. Nhờ kết quả trong quý IV khởi sắc, Ladophar xóa lỗ lũy kế 9 tháng đầu năm và ghi nhận lãi ròng 39 tỷ đồng lãi ròng năm 2021 trong khi năm trước lỗ 26 tỷ đồng.

Tháng 4/2022, ông Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Louis Holdings bị bắt về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”. Sau đó, CTCP Dược Lâm Đồng thông báo ông Phạm Trung Kiên sẽ đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 19/4/2022.

Nửa đầu năm 2025, Ladophar ghi nhận doanh thu gần 111 tỷ đồng (tăng 19% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế đạt 2,24 tỷ đồng (tăng hơn 22% so với cùng kỳ). Tại ngày 30/6, Ladophar vẫn còn lỗ luỹ kế hơn 50 tỷ đồng, bằng 38% vốn điều lệ và dư nợ vay hơn 61 tỷ đồng, bằng 57,% vốn chủ sở hữu.

Thế Giới Di Động chi 200 tỷ 'ôm trọn' lô trái phiếu riêng lẻ

Thế Giới Di Động mua toàn bộ lô trái phiếu riêng lẻ trị giá 200 tỷ đồng do ACBS phát hành, kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 6,5%/năm.

28:1679 hôm qua

Con trai bầu Đức rốt ráo tăng ảnh hưởng tại Hoàng Anh Gia Lai

Con trai bầu Đức vừa đăng ký mua thêm 25 triệu cổ phiếu HAG, dự kiến nâng sở hữu lên gần 5%, ngay sau khi Hoàng Anh Gia Lai thoát diện cảnh báo cổ phiếu.

10 giờ trước

Cổ phiếu 'nhà Vingroup' kéo VN-Index tăng dựng đứng

Sau hai phiên bán tháo liên tiếp, chứng khoán Việt Nam ngày 26/8 bất ngờ đảo chiều ngoạn mục. VN-Index tăng hơn 53 điểm nhờ lực cầu tại nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản.

6 giờ trước

https://tienphong.vn/dong-thai-cua-cong-ty-tung-co-lanh-dao-thao-tung-thi-truong-chung-khoan-post1772747.tpo

Duy Quang/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

chào bán cổ phiếu cổ phiếu LDP dược lâm đồng Lâm Đồng Ladophar LDP chào bán

  • Lâm Đồng

    Lâm Đồng
    • Diện tích: 9.773,5 km²
    • Dân số: 1.246.200
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 10 huyện
    • Vùng: Tây Nguyên
    • Mã điện thoại: 263
    • Biển số xe: 49

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý