Động thái của con dâu Beckham gây xôn xao

Nicola Peltz gây chú ý với bài đăng ẩn ý về sự tha thứ, bị cho là “đá xoáy” nhà Beckham. Động thái xuất hiện giữa lúc mâu thuẫn gia đình chưa hạ nhiệt.

Nicola Peltz gây chú ý khi chia sẻ một bài đăng ẩn ý về sự tha thứ trên Instagram, giữa thời điểm mối quan hệ giữa vợ chồng cô và gia đình Beckham tiếp tục trở thành tâm điểm truyền thông.

Theo Daily Mail, nữ diễn viên 31 tuổi đăng tải câu trích dẫn: “Hãy tha thứ cho bản thân vì trước đây bạn chưa biết những điều mà chỉ thời gian mới có thể dạy bạn”. Bài đăng nhanh chóng được cho là động thái “đá xoáy” gia đình chồng, nhất là sau thông tin Brooklyn Beckham không hài lòng khi bố mẹ đưa hình ảnh anh vào các bài đăng mừng Ngày của Cha.

Nicola Peltz được cho đã "đá xoáy" gia đình Beckham trong một bài đăng trên Instagram. Ảnh: @Nicolapeltz.

Trước đó, David Beckham đăng ảnh cũ chụp cùng Brooklyn khi con trai còn nhỏ, đồng thời chia sẻ thêm khoảnh khắc bên cả bốn người con. Cựu danh thủ viết rằng làm cha là công việc quan trọng nhất của mình, gửi lời yêu thương đến các con và cảm ơn Victoria Beckham vì đã mang đến cho anh một gia đình đẹp. Victoria cũng nhắc đến Brooklyn trong bài đăng chúc mừng Ngày của Cha dành cho chồng.

Tuy nhiên, theo nguồn tin được truyền thông Anh dẫn lại, Brooklyn được cho là “tức giận” vì việc bố mẹ tiếp tục đăng hình anh. Nguồn tin nói rằng Brooklyn từng yêu cầu gia đình “để anh yên”, nhưng những bài đăng mới khiến mâu thuẫn cũ một lần nữa bị khơi lại.

Căng thẳng giữa Brooklyn và gia đình Beckham được cho là đã kéo dài từ trước Giáng sinh năm ngoái. Truyền thông Anh cho biết Brooklyn từng chặn bố mẹ trên Instagram, trong khi phía luật sư của anh sau đó yêu cầu mọi trao đổi với nhà Beckham phải được thực hiện thông qua đại diện pháp lý.

Vụ việc càng thu hút chú ý sau khi Brooklyn xuất hiện trong quảng cáo hai phần của DoorDash. Trong đoạn teaser phát hành ngày 15/6, câu nói của Brookly bị nhiều người cho là ám chỉ việc anh xa cách gia đình, đồng thời tận dụng chính câu chuyện đời tư để quảng bá thương mại.

Một số nguồn tin cho biết Brooklyn có thể đã nhận ít nhất 1 triệu USD cho chiến dịch quảng cáo này. Điều đó khiến anh vấp phải chỉ trích từ một bộ phận khán giả, khi nhiều người cho rằng anh từng nói muốn sự riêng tư nhưng lại tham gia một chiến dịch được cho là khai thác mâu thuẫn gia đình.

Hồi tháng 1, Brooklyn cũng từng gây chú ý khi đưa ra tuyên bố dài, khẳng định đã cắt đứt quan hệ với gia đình và không còn muốn là một phần của “thương hiệu Beckham”. Anh cáo buộc bố mẹ kiểm soát mình trong thời gian dài, cố chia rẽ anh với Nicola, đồng thời khiến anh xấu hổ trong một số khoảnh khắc tại đám cưới.