Đông lạnh thịt, cá có làm mất Omega-3, DHA?

DHA rất quan trọng với não bộ và thị giác của trẻ. Nhưng việc cấp đông thực phẩm có thực sự làm giảm dưỡng chất này?

Đông lạnh thịt, cá đúng cách sẽ làm hạn chế mất dưỡng chất của thực phẩm. Ảnh: Daily Wrap.

DHA là một trong những acid béo omega-3 đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển não bộ và thị giác của trẻ, đặc biệt trong những năm đầu đời. Đây cũng là dưỡng chất được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo bổ sung thông qua các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá trích hoặc một số thực phẩm giàu omega-3. Tuy nhiên, không ít phụ huynh lo ngại việc cấp đông thịt, cá để sử dụng dần có thể khiến DHA bị hao hụt, làm giảm giá trị dinh dưỡng của bữa ăn.

Theo bài tổng quan đăng trên tạp chí Foods năm 2024, cấp đông đúng cách là một trong những phương pháp hiệu quả giúp bảo quản chất lượng lipid của cá, bao gồm các acid béo omega-3 như DHA và EPA. Nhiệt độ thấp làm chậm hoạt động của enzyme, vi sinh vật và quá trình oxy hóa chất béo, nhờ đó giúp duy trì thành phần dinh dưỡng của thực phẩm trong thời gian bảo quản.

Điều này đồng nghĩa, nếu cá hoặc thịt được cấp đông ngay sau khi mua, bảo quản ở nhiệt độ ổn định khoảng -18°C và không bị rã đông nhiều lần, lượng DHA nhìn chung vẫn được giữ lại khá tốt. Đây cũng là lý do nhiều loại cá được cấp đông ngay trên tàu sau khi đánh bắt vẫn có giá trị dinh dưỡng gần tương đương cá tươi khi đến tay người tiêu dùng.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý DHA không hoàn toàn "bất biến". Là một acid béo không no chuỗi dài, DHA vẫn có thể bị oxy hóa theo thời gian, đặc biệt nếu thực phẩm được bảo quản quá lâu, nhiệt độ tủ đông dao động liên tục hoặc bao bì không kín khiến thực phẩm tiếp xúc nhiều với không khí. Quá trình oxy hóa diễn ra chậm hơn rất nhiều ở nhiệt độ đông lạnh, nhưng không bị ngăn chặn hoàn toàn.

Đối với trẻ nhỏ, điều quan trọng không chỉ là bổ sung đủ DHA mà còn phải bảo đảm chất lượng và an toàn của thực phẩm. Vì vậy, cha mẹ nên chia thịt, cá thành từng khẩu phần nhỏ trước khi cấp đông để tránh phải rã đông rồi cấp đông lại nhiều lần. Khi chế biến, nên rã đông trong ngăn mát tủ lạnh thay vì để ở nhiệt độ phòng trong nhiều giờ nhằm hạn chế vi khuẩn phát triển và giảm nguy cơ làm giảm chất lượng thực phẩm.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng thịt heo, thịt bò hay thịt gà vốn chứa rất ít DHA so với cá biển, vì vậy việc cấp đông gần như không tạo ra khác biệt đáng kể về hàm lượng dưỡng chất này. Nếu muốn tăng lượng DHA trong khẩu phần của trẻ, cha mẹ nên ưu tiên cho trẻ ăn cá biển 1-2 bữa mỗi tuần theo khuyến nghị phù hợp với từng độ tuổi.