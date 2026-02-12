Đồng coin được nhắc đến khi Khoa Pug thông báo phá sản

Khoa Pug thông báo đầu tư thua lỗ, thất bại. Giữa bão dư luận, dự án tiền số DBZ liên quan đến người này lại được nhắc đến.

Khoa Pug đã lập nhiều khoản đầu tư thua lỗ từ 2021 đến nay. Ảnh: YouTube.

Dưới thời hoàng kim, Khoa Pug từng là biểu tượng của một YouTuber “chịu chơi” bậc nhất Việt Nam. Series trải nghiệm tại Mỹ của người này từng thu hút sự chú ý lớn, vì vấn đề bên lề thay vì trải nghiệm du lịch.

Từ những video ban đầu, anh dần nói nhiều hơn về tài chính cá nhân, đầu tư và đặc biệt là tiền số. Đặc biệt bê bối với doanh nhân kim hoàn Johnny Dang và đồng DBZ khiến Khoa Pug rơi vào tâm bão chỉ trích.

Bê bối DBZ với Johnny Dang

Giữa năm 2021, khi làn sóng tiền điện tử đang ở đỉnh cao, sự xuất hiện của Khoa Pug tại Mỹ đặc biệt gây chú ý. Nam YouTuber khoe việc sở hữu Bitcoin từ sớm. Từ đây, nhiều tin đồn xuất hiện, cho rằng sự giàu có của anh đến từ các khoản đầu tư tiền mã hóa.

Thay vì những video du lịch đơn độc, anh bất ngờ bắt tay với Johnny Đặng, "ông vua kim hoàn" của giới rapper Mỹ và Vương Phạm, một triệu phú bất động sản tự thân. Những màn chốt đơn kim cương hàng tỷ đồng, chuyến du ngoạn trên chuyên cơ riêng và bữa tiệc xa xỉ của bộ 3 đã xây dựng một niềm tin nhằm quảng bá cho Diamond Boyz Coin (DBZ).

Khoa Pug đã biến kênh YouTube của mình thành một cỗ máy truyền thông cho DBZ. Khoa Pug đưa ra những tuyên bố gây sốc như "nếu mất 10 triệu đô thì vẫn còn 30 tỷ để làm lại" nhằm tạo uy tín trên thị trường.

Website DBZ ngừng hoạt động. Ảnh: Hùng Phi.

Khoa Pug xác nhận nắm giữ 10 triệu coin DBZ, với số vốn ban đầu khoảng 100.000 USD . Sau này anh còn tiết lộ việc nạp thêm tiền mua thêm trực tiếp từ Johnny Đặng. Sức hút từ bộ 3 đã đẩy DBZ tăng giá phi mã trên các sàn phi tập trung.

Đồng DBZ từng đạt đỉnh 0,15 USD /đồng vào khoảng cuối tháng 9/2021 nhưng sau đó sụt giảm rất nhanh chỉ trong tuần sau đó. Hiện tại, loại tài sản này trở thành "giấy lộn" khi bị gỡ niêm yết, nhà phát triển bỏ bê với những kế hoạch không được thực hiện.

Sau khi đồng tiền mất giá, Johnny Dang không còn nhắc đến DBZ trên bài đăng mạng xã hội, video YouTube. Khoa Pug cũng âm thầm xoá sạch mọi video liên quan đến người sáng lập đồng tiền số.

Đỉnh điểm là video tố cáo bị "người bạn mới quen" lừa chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng , số tiền Khoa khẳng định đã bỏ ra để mua lại coin nhằm giữ giá cho cộng đồng. “Đến khi tôi bị "chơi”, giá vẫn ở 0,07 USD . Sau khi mọi người out (bán) hết, tôi mới bán lúc 0,04 USD ”, Khoa Pug giải thích trên bài đăng Facebook. Anh chia sẻ nhiều tình tiết như bị đe dọa tính mạng, phải trốn chạy trên đất Mỹ.

Sau sự việc, ông trùm kim hoàn cũng đổ lỗi, lên nhiều video thanh minh và cho rằng Khoa Pug không đảm bảo thỏa thuận.

Cuối cùng, những người đầu tư FOMO, mua đồng DBZ theo lời quảng cáo là những người chịu thiệt hại lớn nhất. Khoa Pug vẫn thu lời lớn từ thương vụ khi YouTuber mua token ở giá 0,01 USD , bán tại 0,04 USD lời 400%. Johnny Dang tuy không tiết lộ mức sở hữu nhưng cũng là người sở hữu dự án.

Đầu tư nhiều lĩnh vực

Khoa Pug từng gây chấn động khi tuyên bố chi hàng triệu USD để mở nhà hàng lẩu quy mô lớn tại Houston. Dù sở hữu lượng khách check-in lớn nhờ danh tiếng, áp lực chi phí vận hành, bài toán nhân sự nan giải và biên lợi nhuận đã khiến nam Youtuber mất kiên nhẫn.

Bài viết chia sẻ độ giàu có của Khoa Pug. Ảnh: Facebook.

Anh từng chia sẻ mỗi tháng phải chi ra ít nhất 500 triệu đến 1 tỷ đồng chỉ để duy trì nhà hàng, và đây giống như đang “đốt tiền” để học kinh nghiệm. Những lúc thiếu nhân sự, chính tay Khoa Pug nhiều lúc phải tự tay dọn dẹp, rửa bát, và thừa nhận cuộc đầu tư này đã vắt kiệt cả sức lực lẫn tài chính.

Thời điểm còn thân thiết với triệu phú Vương Phạm, Khoa Pug có góp vốn vào các dự án mua đất, xây dựng trang trại tại Mỹ. Sau đó, các dự án này dần rơi vào im lặng.

Khoa Pug cũng nổi tiếng với những khoản đầu tư kỳ lạ. Anh đã chi khoảng 5 tỷ đồng , bao gồm tiền phẫu thuật, nằm viện, thuê vệ sĩ, và vật lý trị liệu, để kéo dài chân từ 1m67 lên 1m75. Việc này đã khiến anh mất gần một năm chỉ để phục hồi và làm gián đoạn các dự án du lịch.

Thời gian gần đây, Khoa Pug khẳng định hiện tại YouTube là nguồn thu duy nhất. Anh đã đổi tên kênh thành "Khoa Pug - Solo Trip”, để thực hiện hành trình xuyên Việt và tập trung vào các nội dung trải nghiệm ẩm thực tại nhiều địa phương.