Donald Trump không còn sức hút

Một thập kỷ sau khi Donald Trump lên nắm quyền, độc giả dường như không còn hứng thú tìm hiểu về ông, theo The Atlantic.

Ảnh: nymag.

Cách đây không lâu, sách về Donald Trump từng là một lựa chọn an toàn trong ngành xuất bản quốc tế.

Sách về Donald Trump ăn khách

Fire and Fury của Michael Wolff, cuốn sách tiết lộ về năm đầu tiên hỗn loạn của Trump tại Nhà Trắng, đã trở thành cuốn sách rất ăn khách của năm 2018.

Các cuốn tiếp theo của Wolff về Trump vào năm 2019 và 2021 cũng được độc giả hào hứng đón nhận.

Bộ ba cuốn biên niên sử của Bob Woodward về nhiệm kỳ đầu tiên của Trump (Fear, Rage và Peril) đều đạt vị trí hàng đầu trong danh sách sách phi hư cấu của New York Times.

Những chia sẻ từ người trong cuộc, như Unhinged của Omarosa Manigault Newman, từng phục vụ trong chính quyền Trump, bài tranh luận Triggered của Donald Trump Jr. hay các tác phẩm tường thuật báo chí đều thu hút độc giả. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, ít nhất 20 cuốn sách liên quan đến ông đã đứng đầu danh sách của New York Times.

Mệt mỏi vì Donald Trump

Mùa xuân tươi đẹp đó không còn. Độc giả đã mệt mỏi sau nhiều năm mua quá nhiều sách về Trump. Thêm vào đó, chính đương kim Tổng thống Mỹ đang tự làm suy yếu sức hút của mình.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, sách về Trump hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn về những xung đột hậu trường, những phản ứng tức giận hay các kế hoạch điên rồ đã được ngăn chặn ra sao.

Lần này, ông Trump đã tự công khai toàn bộ, từ những lời lẽ chỉ trích đối thủ, những kế hoạch táo bạo được thực hiện chớp nhoáng. Có lẽ không còn điều gì để các nguồn tin tiết lộ.

Sách về ông Trump từng tràn ngập thị trường xuất bản chính trị. Ảnh: LA Times.

Ngay cả một số cuốn sách được đánh giá cao về thời kỳ chuyển giao quyền lực và tái tranh cử của Trump, chẳng hạn như Trump in Exile của Meridith McGraw và Revenge: The Inside Story of Trump’s Return to Power của Alex Isenstadt cũng không lọt nổi vào danh sách tác phẩm bìa cứng phi hư cấu của New York Times.

Một cuốn sách khác, 2024: How Trump Retook the White House and the Democrats Lost America ​​của ba phóng viên chính trị nổi tiếng, lọt vào danh sách của New York Times một cách chớp nhoáng rồi biến mất. Ngay cả cuốn sách của Wolff về cuộc bầu cử năm 2024 All or Nothing: How Trump Recaptured America cũng chỉ đạt vị trí thứ 10 trong top sách của New York Times sau khi ra mắt. Cuốn sách bị tụt khỏi danh sách sau một tuần và không bao giờ quay trở lại.

Nhà báo Jonathan Karl của ABC News đánh giá: "Việc ra mắt một cuốn sách về Trump ngay lúc này có lẽ sẽ khó bán hơn so với năm năm trước. Thế giới không còn ám ảnh về hành động của Trump như hồi nhiệm kỳ đầu tiên. Nhiều người không còn quan tâm nữa".

Karl là tác giả một số cuốn sách rất ăn khách về Trump. Tuy nhiên, dù thực hiện những buổi quảng bá có đông đảo người tham dự, cuốn sách gần đây nhất của ông, Retribution: Donald Trump and the Campaign That Changed America, chỉ trụ được một tuần trong danh sách sách phi hư cấu của New York Times vào tháng 11 năm ngoái.

Phóng viên theo dõi Nhà Trắng của tờ New York Times, Peter Baker nói về những cuốn sách liên quan tới ông Trump: “Đây là những cuốn sách tuyệt vời nhưng dường như công chúng đã dần mệt mỏi. Họ ngập tràn thông tin về Trump suốt cả ngày và họ có thể muốn dành thời gian đọc những tác phẩm mang tính giải trí hơn”.

Baker và vợ ông, Susan Glasser, một cây bút của tờ New Yorker, đã cùng viết cuốn The Divider: Trump in the White House 2017–2021, một cuốn sách cũng rất ăn khách năm 2022.

Đối thủ của Trump trở nên "hot"

Chủ đề nóng hổi trong lĩnh vực xuất bản chính trị năm qua dường như là về các đối thủ của Trump chứ không phải bản thân Trump. Càng chứng kiến nhiều hành động và phát biểu nằm ngoài phổ chính trị truyền thống, độc giả lại càng quan tâm đến việc tại sao đảng Dân chủ lại mắc sai lầm nghiêm trọng khi để ông Trump thắng cử.

Cuốn sách Original Sin của Jake Tapper và Alex Thompson, kể về tình trạng sức khỏe suy sụp của Joe Biden, đã trở thành sách ăn khách trong suốt hè năm 2025.

Cuốn hồi ký của Kamala Harris về cuộc bầu cử năm 2024, 107 Days vẫn nằm trong danh sách ăn khách sau ba tháng. Không có cuốn sách nào về Trump trong thời gian gần đây đạt được những thành tích đó.

Tuy nhiên, tác phẩm về Trump có thể sẽ ăn khách trở lại. Baker cho rằng sự lắng xuống chỉ là tạm thời. Ông nhận định: “Trump là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đối với xã hội của chúng ta, vì vậy vẫn còn không gian cho những cuốn sách trong tương lai ghi nhận vai trò của ông ấy”.

Hai phóng viên của tờ New York Times, Maggie Haberman và Jonathan Swan, cũng đang viết một cuốn sách tập trung vào năm đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump.

Điều đặc biệt về Donald Trump là ông ấy luôn thể hiện "quá nhiều và không bao giờ đủ”, trích tiêu đề cuốn hồi ký của Mary Trump năm 2020 về chú của bà. Cuốn sách đã bán được hơn một triệu bản.