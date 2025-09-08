Đơn vị sản xuất 'Mưa đỏ' đính chính

Điện ảnh Quân đội nhân dân phủ nhận thông tin đang sản xuất bộ phim mới vào năm 2026.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là poster của một dự án phim mới, có sử dụng hình ảnh và thông tin liên quan đến phim Mưa đỏ. Trước đó, dân mạng cũng chia sẻ đoạn clip ghi lại một buổi cinetour của đoàn phim Mưa đỏ kèm thông tin: "Nếu không có gì thay đổi, năm sau bộ phim của tôi sẽ làm về em bé Mỹ Lai ở Quảng Ngãi".

Điều này làm dấy lên nhiều đồn đoán, cho rằng Điện ảnh Quân đội nhân dân đang bắt tay vào thực hiện một dự án phim chiến tranh mới ngay sau thành công của Mưa đỏ. Đến chiều 8/9, hãng phim chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin trên.

"Thông tin cho rằng sau Mưa đỏ, ê-kíp sản xuất sẽ tiếp tục thực hiện một bộ phim về đề tài chiến tranh vào năm 2026 là không chính xác. Đến thời điểm hiện tại, mọi dự án của Điện ảnh Quân đội nhân dân phải do cấp trên phê duyệt. Khi được cho phép chúng tôi sẽ công bố chính thức", đơn vị này thông báo.

Điện ảnh Quân đội nhân dân phủ nhận việc đang sản xuất bộ phim chiến tranh mới sau thành công của Mưa đỏ. Ảnh: NSX.

Điện ảnh Quân đội nhân dân mong khán giả cảnh giác trước những thông tin thất thiệt: "Đề nghị mọi người cẩn trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Mọi thông tin đúng đắn và chính xác chỉ được công bố bởi người phát ngôn của Điện ảnh Quân đội nhân dân theo quy định, hoặc các kênh thông tin chính thống của đơn vị".

Hiện tại, Mưa đỏ vẫn là cái tên thống lĩnh phòng vé Việt. Tác phẩm do Đặng Thái Huyền cầm trịch, Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, tới nay đã phá kỷ lục doanh thu của Mai (Trấn Thành), trở thành phim điện ảnh Việt ăn khách nhất lịch sử. Dù đã bước sang tuần thứ 3 công chiếu, lại có nhiều đối thủ mới xuất hiện, Mưa đỏ vẫn giữ vững ngôi vương phòng vé, dự kiến sớm chinh phục cột mốc 600 tỷ đồng .