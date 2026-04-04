Đối tượng vừa đi tù về vì tội trộm cắp, lại đi cướp

  • Thứ bảy, 4/4/2026 08:02 (GMT+7)
Ngày 3/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Ô Chợ Dừa đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng cướp tài sản chỉ sau hơn 12 giờ gây án, thu giữ nhiều tang vật liên quan, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, tại một nhà trọ trên phố Giảng Võ, phường Ô Chợ Dừa xảy ra vụ cướp tài sản. Đối tượng đã chiếm đoạt 2 máy tính xách tay và 2 điện thoại di động của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Ô Chợ Dừa đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự truy xét, truy bắt đối tượng gây án. Chỉ sau hơn 12 giờ, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ nghi phạm là Đỗ Thế Cường (SN 2002; trú tại xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình).

Đối tượng Đỗ Thế Cường.

Tại cơ quan Công an, Cường khai nhận vừa chấp hành xong bản án 24 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản vào ngày 11/2/2026. Do không có việc làm, thu nhập ổn định, đối tượng tiếp tục nảy sinh ý định phạm tội để có tiền tiêu xài.

Hiện Công an phường Ô Chợ Dừa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chuyển đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cuốn sách "Pháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử" đáp ứng phần nào nhu cầu của các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên luật, luật sư, thương nhân trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo, áp dụng pháp luật xử lý tranh chấp về dân sự - kinh tế, đồng thời giúp người dân, tổ chức có thêm vốn kiến thức về pháp luật trong quá trình tham gia các giao dịch về dân sự, kinh tế để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách tốt nhất.

Cao Thắng/VOV.VN

