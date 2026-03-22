Đập kính ôtô, trộm cắp tài sản trong các khu đô thị

Trong vòng 3 ngày từ khi tiếp nhận trình báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an phường Dương Nội chủ trì, phối hợp truy bắt thành công đối tượng chuyên đập kính ôtô, trộm cắp tài sản.

Ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã ra Lệnh giữ người, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Mạnh Cường (SN 1986, trú tại xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo điều tra, tối 16/3, Công an phường Dương Nội tiếp nhận trình báo của 2 người dân về việc ôtô đỗ trước cửa nhà bị kẻ gian đập vỡ kính chắn gió. Cụ thể, xe nhãn hiệu Volvo đỗ tại khu đô thị Geleximco và ôtô nhãn hiệu Lexus đỗ tại khu đô thị An Hưng bị đập kính.

Tài sản bị mất cắp để trong xe gồm 1 máy tính xách tay, 2 máy ảnh, 1 túi xách hàng hiệu, tổng trị giá khoảng 90 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Cường cùng tang vật tại cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Dương Nội khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 tổ chức khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp điều tra.

"Đối tượng gây án với tính chất thủ đoạn manh động, liều lĩnh, gây bất an, bức xúc dư luận và nhiều khả năng, các vụ việc sẽ tiếp diễn nếu không được ngăn chặn kịp thời. Điều này khiến chúng tôi quyết tâm phải sớm truy xét, bắt giữ thủ phạm", chỉ huy Công an phường Dương Nội cho biết.

Với tinh thần ấy, tối 19/3, lực lượng Công an đã làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án, là Nguyễn Mạnh Cường.

Theo hồ sơ, tên này có 6 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", và mới chấp hành xong án phạt tù từ tháng 4/2025.

Tại cơ quan Công an, Cường khai nhận do không có việc làm, nảy sinh ý định trộm cắp tài sản trong xe đỗ tại các khu đô thị không có người trông giữ. Để thực hiện hành vi, đối tượng trang bị búa phá kính, đèn pin và mặc quần áo "xe ôm" công nghệ ngụy trang khi gây án.

Những chiếc xe bị đối tượng phá kính, trộm cắp tài sản.

Khoảng 18h ngày 16/3, Cường điều khiển xe máy đi lang thang tìm cơ hội. Đến khu đô thị An Hưng và khu đô thị Geleximco (thuộc phường Dương Nội), phát hiện 2 ôtô dừng đỗ không có người trông giữ, đối tượng dùng đèn pin soi vào trong xem có tài sản giá trị không, rồi dùng búa đập vỡ kính chắn gió, lấy cắp tài sản rồi tẩu thoát.

Cơ quan Công an đã thu giữ các vật chứng liên quan gồm xe máy, búa phá kính, trang phục "xe ôm" công nghệ, cùng các tang vật của vụ án như túi xách, máy tính xách tay, điện thoại di động, máy ảnh.

Công an phường Dương Nội đang tiếp tục đấu tranh khai thác, mở rộng vụ án. Tuy nhiên, qua vụ việc này một lần nữa cảnh báo người dân về việc dừng đỗ xe ở những vị trí không có người trông giữ: tài sản của họ sẽ bị kẻ gian "nhắm" đến.