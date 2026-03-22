Những rủi ro khi giao dịch ngoại tệ 'ngầm' và màn kịch của 2 đối tượng

Đọc được thông tin chào bán ngoại tệ của một phụ nữ trên mạng xã hội, Phạm Công Anh lập tức liên lạc với Nguyễn Văn Hoàng để bàn mưu, nghĩ cách cướp đoạt.

Ngày 22/2/2026, do không có điều kiện đến ngân hàng, chị N.A (trú tại Ninh Bình) đã lên mạng xã hội để chào bán 3.000 USD . Chỉ ít phút sau đã có một người tương tác với chị N.A và thỏa thuận giá giao dịch 26.600 VND đổi 1 USD .

Những vị "khách sộp"

Vì khách nói đang ở Hà Nội, nên chị N.A hướng dẫn khách sẽ gặp bạn mình ở khu vực phường Hoàng Liệt để giao nhận tiền. Người được chị N.A gửi gắm là chị T, nhân viên một phòng giao dịch ngân hàng có trụ sở tại phường Hoàng Liệt. Thời gian mua bán ngoại tệ được ấn định vào chiều 23/2, tại cơ quan của chị T.

Đúng hẹn, khoảng hơn 15h, có một nam giới tìm đến phòng giao dịch. Bất chấp yêu cầu của nhân viên bảo vệ, người này vẫn đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang che nửa mặt đi thẳng vào chỗ ngồi của chị T. Vì thấy chị T ngay sau đó trò chuyện với khách, nhân viên bảo vệ phòng giao dịch đã thôi không đề nghị khách bỏ mũ, khẩu trang.

Các đối tượng Công Anh, Hoàng và tang vật vụ án.

Cuộc trao đổi giữa chị T với vị khách diễn ra chớp nhoáng, sau khi chị T đưa 3.000 USD và mã QR để khách chuyển khoản. Tuy nhiên, vị khách không hợp tác ngay. Anh ta tỏ vẻ không hài lòng, cho rằng giá giao dịch mà chị T đưa ra không khớp với thông tin mà chị N.A đã đăng lên mạng xã hội.

Tiếp đó, vị khách lấy điện thoại di động liên lạc với chị N.A, rồi vẫy chị T rời quầy để ra cửa phòng giao dịch cùng mình. Không chút nghi ngờ, nữ nhân viên ngân hàng bước ra theo. Nhưng thực chất, cuộc gọi đó chỉ nhằm "câu giờ" và việc di chuyển ra ngoài cửa của vị khách đều nằm trong kế hoạch đã tính toán trước.

Vừa gọi điện, vị khách đảo mắt xung quanh rồi đột ngột cầm số tiền 3.000 USD lao ra chỗ chiếc xe máy đang chờ sẵn gần đó. Chiếc xe tăng tốc mất hút về phía Quốc lộ 1A (cũ).

Khoảng 16h cùng ngày, CAP Hoàng Liệt nhận được tin báo vụ việc qua Tổng đài 113. "Tung tích, dấu vết nhóm đối tượng gây án hoàn toàn "mờ". Bị hại giao dịch qua mạng xã hội, đối tượng gây án sử dụng sim "rác" để liên lạc với "con mồi". Chiếc xe máy của 2 kẻ cướp giật đã được tháo biển số…", trinh sát Tổ Phòng chống tội phạm CAP Hoàng Liệt nhớ lại.

Nhóm đối tượng gây án đã lên kế hoạch rất kỹ trước khi ra tay. Chúng trả giá mua ngoại tệ cao hơn thị trường và hẹn sẽ đến tận nơi để giao dịch khiến bị hại mất cảnh giác. "Một tình tiết đáng nói trong vụ án này, đó là sự mất cảnh giác, thiếu kiên quyết của nhân viên ngân hàng. Nếu đối tượng phải thực hiện yêu cầu bỏ mũ, tháo khẩu trang, chắc chắn công tác nhận diện sẽ thuận lợi hơn nhiều…", trinh sát Tổ Phòng chống tội phạm CAP Hoàng Liệt nói thêm.

Sa lưới

Liên tục trong 3 ngày đêm, CAP Hoàng Liệt phối hợp với Đội Đặc nhiệm của Phòng Cảnh sát hình sự (CATP Hà Nội) huy động hơn 50 lượt cán bộ, chiến sĩ triển khai thành nhiều tổ công tác để truy tìm 2 kẻ cướp giật manh động.

"Chúng tôi xác định đây là ổ nhóm tội phạm chuyên nghiệp, thực hiện hành vi phạm tội với tính chất manh động, liều lĩnh. Các đối tượng đã có mục đích che giấu hình ảnh khi gây án bằng cách đội mũ, đeo khẩu trang, né tránh các góc quay của camera ngân hàng. Diễn biến vụ án ngay từ lúc các đối tượng tiếp cận người chào bán ngoại tệ trên mạng xã hội cho thấy chúng chuẩn bị rất kỹ, phân công từ đối tượng thực hiện cướp giật đến đối tượng điều khiển xe tẩu thoát sau khi lấy được tài sản...", thành viên ban chuyên án phân tích.

Hình ảnh đối tượng Công Anh (áo sẫm màu) đang "câu giờ" với chị T trước phòng giao dịch ngân hàng.

Qua điều tra, ngày 26/2, CAP Hoàng Liệt và Đội Đặc nhiệm Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định và bắt giữ thành công đối tượng đầu tiên trong ổ nhóm là Phạm Công Anh (SN 2003, trú tại xã Phú Xuyên, Hà Nội). Đối tượng mang một tiền án về tội cướp giật tài sản này bị bắt khi đang ngủ ở nhà bạn gái trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, cùng một lượng ngoại tệ và tiền VNĐ.

Khai thác nóng, Công Anh khai ra đồng phạm là Nguyễn Văn Hoàng (SN 1992, trú tại xã Ứng Thiên, Hà Nội, có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản). Ngay trong ngày 26/2, đối tượng Hoàng đã bị bắt giữ khi đang lang thang tại địa bàn Thanh Xuân, Hà Nội.

Trở lại nguồn cơn vụ án, khi truy cập mạng xã hội Facebook, Công Anh đọc được bài đăng của chị N.A đăng trên nhóm "Mua bán trao đổi ngoại tệ" cần bán 3.000 USD . Lập tức, Công Anh nhắn tin với chị N.A thỏa thuận mua với giá 26.600 VND/ 1 USD . Thực chất, việc hỏi mua USD chỉ là cái cớ, ý đồ của đối tượng là gặp trực tiếp bị hại và lợi dụng sơ hở để cướp giật số ngoại tệ.

Sáng 23/2, Công Anh gọi điện thoại cho Hoàng rủ đi ăn trưa. Bữa ăn của 2 tên lưu manh này là để lên kế hoạch chiếm đoạt 3.000 USD . Công Anh bàn bạc, phân công Hoàng sử dụng xe máy tháo biển số để tránh bị nhận diện. Khi đến địa điểm mua USD, Hoàng chờ cách địa điểm gây án khoảng 30 m đợi Công Anh cướp giật được USD sẽ chạy ra ngoài rồi cùng tẩu thoát.

Tiền cướp giật được các đối tượng thỏa thuận chia đôi. Lên kịch bản xong, Công Anh mua 1 sim "rác" để liên lạc với chị N.A hỏi địa chỉ đến mua USD. Tưởng thật, chị N.A nói đang có việc bận không ở Hà Nội nên cho số điện thoại của chị T để đối tượng liên hệ.

Sau khi cướp giật được số USD, chiếc xe của 2 tên cướp phóng với tốc độ cao qua nhiều địa bàn nội, ngoại thành Hà Nội rồi dừng lại ở khu vực cầu Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình. Tại đây, Công Anh đưa cho Hoàng 1.500 USD , rồi lấy lại 500 USD mang ra hiệu vàng gần đó đổi được 13 triệu đồng. Số tiền này, 2 tên cướp đi ăn chơi hết gần 10 triệu đồng.

Đêm hôm ấy, cặp đôi đi hát karaoke và chi thêm 200 USD . Rạng sáng hôm sau, Hoàng về Hà Nội, còn Công Anh ở lại khu vực Duy Tiên, Ninh Bình. Sáng 24/2, Công Anh đi xe khách lên Phú Thọ để gặp người yêu. Chơi 1 ngày, đối tượng di chuyển tiếp lên Yên Bái đổi 1.500 USD tại một hiệu vàng được gần 40 triệu đồng rồi lại quay về Phú Thọ. Ngày 26/2, khi đang ở cùng bạn gái, thì đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ.

Quá trình đấu tranh, cơ quan công an thu giữ vật chứng là chiếc xe máy không đeo biển số mà các đối tượng dùng để gây án cùng gần như trọn vẹn số tiền bị cướp giật là 2.100 USD , 43 triệu đồng và 3 điện thoại di động. Chuyên án thành công, song đây là bài học cảnh tỉnh cho những người đang và sẽ có ý định giao dịch ngoại tệ "ngầm", bởi họ luôn là "con mồi" mà đối tượng xấu nhắm đến.