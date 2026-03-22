Gây hơn 400 vụ lừa bán hàng qua mạng, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết qua phối hợp cùng Công an TP.HCM điều tra mở rộng vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn do Phạm Thái Bình (SN 1985, ngụ ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp) gây án.

Cơ quan Công an đã bắt giữ Bình và bước đầu làm rõ đối tượng thực hiện trót lọt hơn 400 vụ bán hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên không gian mạng. Tang vật thu giữ, gồm: 3 điện thoại di động, 5 thẻ ngân hàng, 5 sim điện thoại di động, 4 căn cước công dân, 4 giấy chứng minh nhân dân, 1 môtô và toàn bộ dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động phạm tội.

Đối tượng Phạm Thái Bình.

Tại cơ quan Công an, Bình khai nhận: Từ đầu năm 2025, do túng tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định dùng mạng xã hội đăng bán hàng rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc của các nạn nhân. Đối tượng Bình vào mạng xã hội tải video, hình ảnh liên quan đến xe máy, cuốc, ghe, phà... từ nhiều nguồn khác nhau. Tiếp đó, Bình mua sim rác tạo nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ và lập 3 tài khoản mạng xã hội "Trần Đạt", "Phụ Tùng Xe", "Ngạn Tổ" với thông tin giả rồi đăng thông tin bán hàng lên các hội, nhóm.

Khi có người hỏi mua, Bình hướng dẫn trao đổi gửi video, hình ảnh hàng hóa, vị trí nơi đặt hàng để tạo lòng tin cho họ. Bình yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc hoặc toàn bộ giá trị hàng theo thỏa thuận. Nhận được tiền, Bình tiếp tục đóng vai người chuyển hàng, yêu cầu người mua chuyển tiếp số tiền còn lại để được miễn phí vận chuyển hàng. Khi nạn nhân không có ý định chuyển tiền thì Bình chặn liên lạc, hủy kết bạn trên mạng xã hội và chiếm đoạt tiền.

Đơn cử, vào ngày 19/11/2025, Bình sử dụng tài khoản tên "Trần Đạt" đăng bài bán rơ móc xe cuốc trên nhóm Facebook "nhóm mua bán móc kéo xe cuốc". Đến ngày 21/11/2025, anh K.T.H (ngụ xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) cần mua thớt kéo xe cuốc nên đã tin tưởng mua hàng, chuyển tiền đặt cọc 25 triệu đồng. Nhận được tiền, Bình chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền. Với thủ đoạn trên, từ đầu năm 2025 đến nay, Bình đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của hơn 400 nạn nhân trên cả nước với tổng số hơn 3 tỷ đồng .