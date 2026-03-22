Dùng sổ đỏ giả lừa thế chấp chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Đào Chí Nguyện (ngụ TP Cần Thơ) lên mạng xã hội đặt làm giả 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó đem thế chấp cho bà B.T.T (ngụ cùng địa phương), chiếm đoạt tổng số tiền 2,8 tỷ đồng.

Chiều 21/3, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết bắt tạm giam đối với Đào Chí Nguyện (SN 1989, ngụ xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả cơ quan, tổ chức".

Đối tượng Nguyện (bên phải) tại cơ quan Công an.

Theo điều tra, do cần tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân, từ tháng 4/2024 đến tháng 8/2024, Nguyện lên mạng xã hội Facebook đặt làm giả 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình, sau đó đem thế chấp cho bà B.T.T (SN 1989, ngụ cùng địa phương) để chiếm đoạt tổng số tiền 2,8 tỷ đồng.

Nhằm tạo lòng tin với bị hại, Nguyện tiếp tục đặt làm giả nhiều hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ Nguyện cho bà T. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Nguyện khai sử dụng tiêu xài cá nhân. Hiện vụ việc được cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ điều tra mở rộng.