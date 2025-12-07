Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Đối tượng trốn truy nã 7 năm ra đầu thú ở Hải Phòng

  • Chủ nhật, 7/12/2025 16:42 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau hơn 7 năm lẩn trốn quyết định truy nã của Cơ quan thi hành án hình sự, Công an TP Hải Phòng, Bùi Quang Tuyên, đối tượng bị kết án về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” đã đến Công an phường Dương Kinh xin đầu thú.

Theo Công an Hải Phòng, tháng 6/2016, Bùi Quang Tuyên (sinh năm 1989, trú tại thôn Nam Phong 2, xã Tân Minh, thành phố Hải Phòng) điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu xanh, không gắn biển kiểm soát, lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng từ Đồ Sơn về Cầu Rào. Khi đi đến khu vực tổ dân phố Tân Tiến, phường Tân Thành, quận Dương Kinh (nay là phường Dương Kinh), xe của Tuyên đã va chạm với một phụ nữ đang đi xe đạp cùng chiều, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Dau thu anh 1

Đối tượng Bùi Quang Tuyên đầu thú tại Công an phường Dương Kinh

Sau quá trình điều tra làm rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Dương Kinh (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Năm 2016, Tòa án nhân dân quận Dương Kinh (cũ) tuyên phạt Bùi Quang Tuyên 36 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ thi hành án, Tuyên đã bỏ trốn khỏi địa phương, cắt đứt liên lạc với gia đình. Đến tháng 9/2018, Cơ quan thi hành án hình sự, Công an TP Hải Phòng ra quyết định truy nã đối với đối tượng.

Công an phường Dương Kinh kêu gọi những trường hợp đang trốn thi hành án hoặc bị truy nã sớm ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

Vận động đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú

Công an xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) cho biết vận động đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú, sau thời gian dài lẩn trốn.

09:30 1/12/2025

Tài xế gây tai nạn chết người ở Đồng Tháp ra đầu thú tại Cần Thơ

Tài xế xe tải xuất trình giấy phép lái xe đã hết hạn và trình bày do hoảng sợ sau vụ va chạm, nên lái xe từ Đồng Tháp trốn về TP Cần Thơ.

23:05 24/11/2025

Vụ 15 bị can rửa tiền, chiếm đoạt tài sản: Kêu gọi Hồ Quốc Anh đầu thú

Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố 15 bị can trong vụ án rửa tiền, sử dụng mạng để chiếm đoạt tài sản, kêu gọi Hồ Quốc Anh đầu thú để hưởng khoan hồng.

19:36 22/11/2025

https://vov.vn/phap-luat/doi-tuong-tron-truy-na-7-nam-ra-dau-thu-o-hai-phong-post1251891.vov

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc

Đầu thú Hải Phòng Bùi Quang Tuyên Thôn Nam Phong 2 Công an phường Dương Kinh Phố Tân Tiến

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý