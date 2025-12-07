Đối tượng trốn truy nã 7 năm ra đầu thú ở Hải Phòng

Sau hơn 7 năm lẩn trốn quyết định truy nã của Cơ quan thi hành án hình sự, Công an TP Hải Phòng, Bùi Quang Tuyên, đối tượng bị kết án về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” đã đến Công an phường Dương Kinh xin đầu thú.

Theo Công an Hải Phòng, tháng 6/2016, Bùi Quang Tuyên (sinh năm 1989, trú tại thôn Nam Phong 2, xã Tân Minh, thành phố Hải Phòng) điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu xanh, không gắn biển kiểm soát, lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng từ Đồ Sơn về Cầu Rào. Khi đi đến khu vực tổ dân phố Tân Tiến, phường Tân Thành, quận Dương Kinh (nay là phường Dương Kinh), xe của Tuyên đã va chạm với một phụ nữ đang đi xe đạp cùng chiều, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đối tượng Bùi Quang Tuyên đầu thú tại Công an phường Dương Kinh

Sau quá trình điều tra làm rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Dương Kinh (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Năm 2016, Tòa án nhân dân quận Dương Kinh (cũ) tuyên phạt Bùi Quang Tuyên 36 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ thi hành án, Tuyên đã bỏ trốn khỏi địa phương, cắt đứt liên lạc với gia đình. Đến tháng 9/2018, Cơ quan thi hành án hình sự, Công an TP Hải Phòng ra quyết định truy nã đối với đối tượng.

Công an phường Dương Kinh kêu gọi những trường hợp đang trốn thi hành án hoặc bị truy nã sớm ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước.