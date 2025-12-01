Công an xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) cho biết vận động đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú, sau thời gian dài lẩn trốn.

Trước đó, qua công tác quản lý cư trú, Công an xã Vị Thủy phát hiện Phạm Phước Lộc (SN 1998, ngụ ấp 12A, xã Vị Thủy, TP Cần Thơ) bị truy nã đặc biệt nguy hiểm của Cơ quan CSĐT Công TP Cần Thơ về tội "Cố ý gây thương tích" xảy ra năm 2022 tại ấp 12, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang cũ, nay là ấp 12A, xã Vị Thủy, TP Cần Thơ.

Đối tượng Lộc đến Công an xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) đầu thú.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 5/2022, do mâu thuẫn, Lộc dùng dao gây thương tích cho 3 người với tổng tỷ lệ thương tích 25%. Ngày 14/4/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cũ (nay là TP Cần Thơ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lộc. Tuy nhiên, Lộc đã bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Công an xã Vị Thủy tiếp cận, tuyên truyền, thuyết phục người thân và đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Sau nhiều ngày lẩn trốn, Lộc đã đến Công an xã Vị Thủy đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.