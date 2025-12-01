Khẩn trương điều tra vụ anh lái ôtô tông khiến em gái tử vong

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang khẩn trương điều tra vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại xã Bến Cầu làm một người chết, một người bị thương. Nghi phạm chính là anh trai của nạn nhân.

Theo Công an xã Bến Cầu, vào khoảng 11h30 ngày 30/11, đối tượng Nguyễn Tấn Thành (tên gọi khác là Cu Nhỏ, SN 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu) điều khiển ôtô nhãn hiệu Lexus màu trắng BS: 70A-413.38 chạy ngang qua nhà chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1976).

Khi phát hiện chị Hạnh đang đứng trong sân nhà cùng với chị Nguyễn Thị Bé Sáu (SN 1983) và chị Nguyễn Thị Bé Năm (SN 1981), Thành đã điều khiển xe đâm thẳng vào nhóm người này.

Nguyễn Tấn Thành.

Cú tông trực diện đã khiến chị Bé Sáu bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xuyên Á. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Bé Sáu đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Vụ đâm xe còn khiến chị Hạnh và chị Bé Năm bị xây xát nhẹ. Được biết, Thành là em trai của chị Hạnh và là anh trai của chị Bé Năm, Bé Sáu.

Ngay sau khi gây ra vụ việc, Thành đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường, bỏ trốn và sau đó bỏ lại ôtô chuyển sang sử dụng môtô nhãn hiệu Sonic BS: 93P1-413.38 di chuyển nhanh về hướng cửa khẩu Mộc Bài, giáp ranh với Campuchia.

Nhận được tin báo, Công an xã Bến Cầu và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với lực lượng Biên phòng tổ chức truy bắt khẩn cấp.

Thành bị cơ quan chức năng phối hợp bắt giữ.

Đến khoảng 13h cùng ngày, lực lượng chức năng đã chặn bắt thành công đối tượng Thành tại khu vực gần biên giới.

Ngay sau khi bị bắt giữ, Thành đã được đưa về trụ sở để tiến hành lập biên bản và lấy lời khai ban đầu. Lực lượng chức năng đã thu giữ các tang vật liên quan, một số lượng lớn tiền, chủ yếu là tiền Việt Nam đồng, chìa khóa xe và một chiếc túi xách nhỏ màu đen.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ hình sự đối tượng Thành để tiếp tục điều tra làm rõ động cơ và hành vi, đồng thời hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.