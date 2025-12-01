Bắt giam 64 đối tượng trong đường dây lừa đảo 8.000 người

Lực lượng chức năng đã xác định, làm rõ vai trò chủ mưu, cầm đầu của đối tượng Sùng Thị Mải, xác định nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng của hơn 8.000 nạn nhân.

Chiều 30/11, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ công bố, trao Thư khen của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc của Công an tỉnh trong chuyên án đấu tranh tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tại Campuchia.

Trao Thư khen của Thủ tướng và chúc mừng thành tích xuất sắc của Công an tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung khẳng định đây là sự ghi nhận đầy trân trọng đối với trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh, cũng là niềm tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, Hà Quang Trung tặng hoa và trao thư khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung/TTXVN.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung nêu rõ Công an tỉnh tập trung phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ vụ án, sớm đưa các đối tượng ra xét xử nghiêm trước pháp luật, tạo sức răn đe, trấn áp tội phạm, góp phần thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả kịp thời, tạo niềm tin của nhân dân vào pháp luật và chính quyền các cấp.

Công an tỉnh cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong nắm tình hình, kịp thời dự báo các nguy cơ, thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao, xây dựng lực lượng chuyên sâu trong lĩnh vực phòng chống tội phạm công nghệ cao; mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh với các loại tội phạm xuyên biên giới. Đồng thời, Công an tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp người dân nhận diện thủ đoạn lừa đảo, chủ động phòng tránh.

Trước đó, Công an tỉnh Lai Châu đã xác định được một đường dây tội phạm lừa đảo, xuyên quốc gia, hoạt động tại "biệt khu" do người Trung Quốc làm chủ tại tỉnh Kampot, vương quốc Campuchia.

Sau khi xác lập chuyên án 0525L để đấu tranh với tổ chức tội phạm, đến ngày 28/10/2025, Công an tỉnh đã bắt giữ thành công 59 đối tượng trong tổ chức tội phạm do Sùng Thị Mải (sinh năm 1999, trú tại xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) cầm đầu tại thành phố Bokor, tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia; phối hợp với Công an các địa phương bắt giữ thêm 2 đối tượng nằm trong tổ chức tội phạm và di lý về tỉnh đảm bảo an toàn.

Với tinh thần "kiên quyết, triệt để, khẩn trương", sau thời gian ngắn đấu tranh, từ ngày 31/10/2025 đến ngày 5/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam tổng số 64 đối tượng về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bàn giao 1 đối tượng dưới 16 tuổi cho gia đình quản lý.

Lực lượng chức năng đã xác định, làm rõ vai trò chủ mưu, cầm đầu của đối tượng Sùng Thị Mải, xác định nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng của hơn 8.000 nạn nhân.

Ngày 27/11/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ghi nhận và ký Thư khen, biểu dương kết quả, thành tích của Công an tỉnh Lai Châu.